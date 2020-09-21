【我要做業主】屋邨出身林子善分享如何上車做業主　5度置業悟出儲首期心得

▲ 屋邨出身林子善上車路曲折離奇，靠父母兄長反面教材兩度「被置業」。

TVB節目《我要做業主》昨晚（9月20日）播出最後一集，找來屯門屋邨出身的林子善，分享他多年以來曲折離奇的置業路。曾經兩度「被置業」的子善，幸好平時勤奮節儉，現在更為父母、兄長和太太各自買下單位。

現年38歲的林子善，早於16歲參演電影《喜劇之王》而正式入行。自小住在屯門屋邨的他，年輕時從沒想過自己能夠上車買樓：「當時每天只得300元收入，對置業來說根本無可能，對儲首期的概念亦好濛糊。那時不懂得何謂守財，而且父母信佛，他們總覺得只要做好事，上天就會給好路你走。所以不用儲錢，今日花光、明日再來。」

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▲ 林子善憑《喜劇之王》入行後，經常在電影中飾演流氓角色。（節目截圖）

父母成理財反面教材

過去多年曾經5度置業的林子善，當中更有兩次更是非自己有長遠計劃下的「被置業」，他笑指多年來看著父母和哥哥的「反面教材」而學懂理財。

經營大排檔維生的林爸爸擁有顆善良的心，見到生活困難的客人會收便宜一點甚至收取半價：「身邊的叔父都說，你爸爸這種人絕種了，幫人重要，但要先養活自己，如果用你父親的方法去存錢，真的是九死一生。」

▲ 2017年與拍拖六年的太太結婚，據知事前子善為了婚禮存了兩年錢。（instagram圖片）

他笑指，父母是反面教材，而他們不守財的後果，就是在十多年前，林子善曾經與哥哥合力置業，一家四口由屋邨搬到私樓。

但卻遇著經濟低迷，最後家園頓失：「那時市道好差無戲拍，只得爸爸和哥哥供款，後來大排檔生意又大跌，真的黑過泥，單位最後以低價放售給英國回來的一個伯父。爸爸說益別人不如益自己人。」怎料對方買下單位，數年後轉手賺了一筆錢便回英國。

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▲ 幸好子善遺傳了父母樂天性格，一關又一關地捱過去。（節目截圖）

李子善「被買樓」

幸好子善一家人性格樂天，覺得最重要一家人齊整，林家最後決定租樓住。而之後子善的收入逐步改善，於2005年與友人合資開設打碟DJ公司，同年加入TVB拍劇，收入開始穩定。

就在此時，林媽媽突然向他送上「驚喜」：「我媽突然送了盒朱古力給我，打開全都是鑰匙，原來她用我的名字買了層樓，還已付律師費，我罵了她半小時：『有無搞錯，我都未有穩定收入！』她說不用怕，3年後才開始供款，到時上天會給一條好路我們去走。」林母的舉動成功逼子善於3年成功儲錢，再度置業。

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▲ 女兒於去年年底出世。（instagram圖片）

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此事相隔6、7年後，子善再次「被置業」。那時他的哥哥想要買樓抽東涌一個單位，向他借取十萬來幫補首期，同時子善被經紀和哥哥說服，加入抽樓行列：「因為父母的物業在我名下，再置業要付雙倍印花稅，哥哥說不要緊、會幫我付一半。我心想應該不會這樣易中吧，最後哥哥不中但我卻中了。」

那時子善要把所有積蓄壓上，再加上當時TVB和電影的薪水，以及打碟DJ公司和冰室的收入，才剛好通過壓力測試，成功幫哥哥置業，相隔數年後轉售成功並賺取一些利潤。

▲ 子善從未想過靠買樓賺錢，只想一家人住得安心。（節目截圖）

子善回想自己曲折離奇的置業路覺得相當搞笑，過程中亦有不少領悟：「有聽年輕人說怎樣努力也存不到首期，存到80萬但首期已到120萬。我自己的方法是辛苦一點，先在遍遠地區如屯門、元朗租住小單位，存一筆錢。追不上樓價就先買小單位，先有小石頭，然後慢慢加水泥，將石頭變大。」

主持人胡諾言提到近日樓市一直下跌，置業可能有風險時，子善則謂：「如果投資自住不用太害怕，即使下跌只要繼續住就好。我一心只想父母住得舒服、能夠幫助哥哥，我現在置業的單位都在太太名下，賺不賺到錢不重要，最重要一家人開心。」

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