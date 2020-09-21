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【艾美獎】24歲「蜘蛛女」Zendaya成史上最年輕視后　HBO《Succession》囊括最佳劇集+視帝　

娛樂 12:41 2020/09/21

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24歲的Zendaya在HBO劇《Euphoria》有大膽演出。她憑此劇成為艾美獎歷來最年輕視后。（劇照）

年度美國電視劇界盛事艾美獎頒獎禮（Primetime Emmy Awards）於香港時間今早在洛杉磯舉行，因受疫情影響，頒獎禮改以線上直播方式舉行，由Jimmy Kimmel在洛杉磯隔空任主持。

HBO劇《傳媒家族繼承人》（Succession）以頂頭大熱姿態奪最佳劇集及最佳男主角等7項艾美獎；24歲的新「蜘蛛女」Zendaya就打敗一眾資深女星，憑著HBO劇《Euphoria》成為史上最年輕的艾美視后。

HBO劇《傳媒家族繼承人》影射美國眾多傳媒家族中人為爭繼承的明爭暗鬥、豪門中兄弟姊妹各懷鬼胎的故事，劇情出人意表，第2季劇播出以來口碑轟動。

HBO劇《傳媒家族繼承人》第2季共奪最佳劇集及男主角（右1）Jeremy Strong等7 獎。（劇照）

雖然同組對手有強敵Netflix《王冠》（The Crown）、《怪奇物語》（Stranger Things）、AMC的《絕命律師》(Better Call Saul) 、Hulu的《使女的故事》（The Handmaid's Tale）、BBC America的《獨行殺姬》（Killing Eve）及Disney+的《The Mandalorian》，但奪最佳劇集屬眾望所歸。

劇中演二仔的Jeremy Strong今回打敗劇中演傳媒大亨的Brian Cox奪最佳男主角，則是稍為出乎意料的賽果。此劇還奪得最佳客串演出（Cherry Jones）、最佳導演、編劇、剪接及選角共7獎。

Zendaya遙距領獎時表示，看到現今的年輕人她感到有希望。（網上圖片）

Zendaya封艾美獎視后

今屆最大話題，莫過於最佳劇集女主角一項，24歲的新「蜘蛛女」Zendaya憑著在HBO劇《Euphoria》以黑馬姿態奪最佳劇集女主角獎，打敗一眾資深女星，分別有《晨早直播室》（The Morning Show）的珍妮花安妮絲頓 （Jennifer Anniston）、《王冠》的奧莉花高雯 （Oivia Colman)、《獨行殺姬》的Jodie Comer及Sandra Oh，還有《黑錢勝地》（Ozark）的Laura Linney 《黑錢勝地》（Ozark）。

《Euphoria》是HBO的18禁青春劇，講述女主角Rue在戒毒後重返校園所發生的一連串事件，對青少年毒品交易、跨性別者如何自我接納以及關於蕩婦羞辱等議題都有探討。

Zendaya在劇中戒毒後仍然控制不了自己的毒癮。劇中也有不少大膽的裸露鏡頭，相當富爭議性。

Zendaya在《Euphoria》劇中戒毒後仍然控制不了自己的毒癮。劇中也有不少大膽的裸露鏡頭，相當富爭議性。（劇照）

曾主演《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）的Zendaya在她的致謝辭中感謝她的家人及劇集的團隊，還有今年參與社會運動抗爭的年輕人，她提醒大家雖然劇中的青少年人都不是好榜樣，但她始終對年輕人懷抱希望：「我想對在街上抗爭的年輕人說，我看到你們、我敬佩你們！多謝！十分感謝！很多謝大家！」

記者：胡慧雯

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