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【日本新事】東京迪士尼全新園區New Fantasyland　美女與野獸城堡於9月28日開幕

休閒 11:45 2020/09/21

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東京迪士尼全新園區「New Fantasyland」，內有《美女與野獸》的城堡，打卡一流。(相片來源︰東京迪士尼)

雖然全球疫情反覆，但日本的重量級景點如東京迪士尼樂園，其發展並沒有放下步伐。歷來規模最大、包含《美女與野獸》與《大英雄天團》主題設施的全新園區「New Fantasyland」，剛宣布終於宣布將在9月28日開幕，疫情過後肯定是親子遊之選。

新面積佔地約47,000平方米，預算於3年內竣工。以美女與野獸為主題的「魔法物語區」，擁有貝兒和野獸居住的巨大城堡，極具童話味道，粉紅色的亦相當好打卡，遊客將可在經典音樂的伴奏下，搭乘咖啡杯和主角們一同在城堡內漫遊。

園區「明日世界」將有以電影《大英雄聯盟》主題的新機動遊戲Baymax Happy Ride。(相片來源︰東京迪士尼)

另外，園區「明日世界」（TomorrowLand）將有以電影《大英雄聯盟》（Big Hero 6）主題的新機動遊戲Baymax Happy Ride。除了新設施外，亦有全新爆谷專門店「Big Pop」，外型設計型格，可買到不同口味的爆谷及各款爆谷桶。

全新爆谷專門店「Big Pop」可買到不同口味的爆谷及各款爆谷桶。(相片來源︰東京迪士尼)


至於Minnie's Style Studio也是一大亮點，在卡通村(ToonTown)內，也將有東京迪士尼樂園首個明星會面設施，小孩可走入室內，與打扮時髦的時裝設計師米妮一起拍照。

新開的Minnie's Style Studio，可與打扮時髦的時裝設計師米妮一起拍照。(相片來源︰東京迪士尼)

由於日本疫情持續，東京迪士尼在開放新園區的同時，亦限制使用新設施的人數，以衡量健康和安全環境。

撰文︰馮柏偉

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