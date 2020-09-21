【小一自行收生】疫下交表首日傳統名校現人龍　有家長另報15間直資私小每月豪擲8千元上興趣班

▲ 喇沙小學今（21日）早9時開始收取明年入學小一自行分配學位階段申請表，有超過10名家長提早到場排隊。（梁偉榮攝）

2021年9月入學的小一自行分配學位階段今日（21日）起接受申請，疫情下傳統名校喇沙小學及瑪利諾修院學校小學部，如往年般有家長提早到校門外排隊交表。有喇沙舊生擔心現時教學模式令家長壓力很大，如兒子獲取錄，仍會考慮是否入讀，亦有只獲15分的家長已另報15間直資私小，每月為兒子花8,000元報興趣班。

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喇沙小學及瑪利諾修院學校小學部分別於今早9時及11時開始收表，兩校都有逾10名家長提早到場等候，其中住在將軍澳的洪婆婆，更特意為外孫女提早2小時到瑪利諾門外等候。

喇沙小學排頭位的郭小姐表示，今早7時許已到場，「上網睇到上年早2個鐘已經有人等，加上陣間要趕返屋企同個仔上zoom」。她認為喇沙小學「校舍和校網都好」，故為兒子跨區報讀，在自行分配學位機制下，加上「宗教分」，共手持20分，坦言「信心不大」，另有報讀4、5間直資、私立小學作後備。

▲ 喇沙小學排頭位的郭小姐表示今早7時許已到場。（梁偉榮攝）

過去大半年受疫情影響，郭小姐表示不擔心這一年暫停上興趣班，會影響兒子升小面試表現，期間亦有自行在家教授兒子生活知識，「喺屋企困咗咁耐，係悶啲啫，相信個個都會（受影響），我諗唔係淨係得我一個差」。她坦言受近期政治氣氛影響，有考慮將來安排兒子到海外升學，但兒子年紀太小，會先儲錢後再作打算。

從內地來港約6年、港人丈夫在本地教音樂的柯小姐表示，雖然兒子只有15分，但仍「諗住試吓到時有冇機會」。她透露已為兒子另外報15間直資私小，例如英華小學及保良局蔡繼有學校等，直言為兒子準備升小會「有小小壓力」；兒子過去一直有學鋼琴和大提琴，每月花約8,000元在音樂及運動等興趣班。

疫情下坊間出現專為升小、升中面試學生拍片的公司，柯小姐說「每間學校（要求）唔一樣，無辦法每條片都搵人影，同埋自己個小朋友，我覺得係自己清楚啲。」

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▲ 從內地來港約6年的柯小姐心儀喇沙小學，同時有為兒子報讀15間直資私小。（梁偉榮攝）

瑪利諾修院學校小學部今早11時開始收表，居住九龍城、任職建築師的劉先生提早個半小時、9時半已到校門外等候，他說認同該校教學理念，加上女兒亦喜歡，所以嘗試申請，僅手持最基本的15分，打算為之後的「1-1-1」叩門策略部署。

劉先生表示，同時有為女兒報10間直資私小，主要是傳統熱門學校，每月花數千元參加音樂及語言興趣班，但未有刻意報面試班或找專人拍片面試，「小朋友始終對住陌生人表現好唔同，我哋都想佢自然啲，所以自己拍。」他亦相信疫情下停課對全港所有學生都有影響，故亦不太擔心女兒表現。

住在西環的喇沙小學舊生陳先生表示，相信兒子有很大機會獲取錄，「但讀唔讀就另一回事」，他解釋，據他所知學校現時會將學生按成績分班，有別於他以前讀書，令家長壓力很大，「因為依家比較辛苦啲，同我哋細個唔同，以前係Happy School、無壓力，依家壓力畀哂家長」，同時有為兒子報讀多2、3間直資私小。

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記者：馮琪雅