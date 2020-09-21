保險公司夥拍優質私營安老院舍　讓投保客戶或家屬優先入住

日本厚生勞動省上月發表的最新報告指出，香港男性與女性的平均壽命為88.13歲及82.34歲，繼續蟬聯世界第一，反映我們應未雨綢繆，讓退休後能繼續享受優質的生活。隨着時代轉變，消費者對保險的需求日益增加，市場上產品五花八門，究竟怎樣才能真正滿足客戶的需要? 最近有保險公司突破傳統保險概念，推出創新的人壽產品以應付客戶現在與退休後的需要，現在更夥拍優質安老院舍，為客戶提供優先入住及安養服務優惠，以應付日益增加的龐大安老護理服務需求。



優先入住優質院舍 全面安老護理服務

根據政府統計處的推算，預計在未來的20年，香港人口將急速老化，65歲及以上人口的比例，將會由2018年的17.9%上升至2036年的31.1%，安老與護理服務的需求料會持續增加。自本地第三波疫情爆發以來，確診個案在多間安老院舍內發生，因此，對選擇一間具規模，環境清潔舒適及服務全面的安老院舍尤其重要，再加上先進的系統設備及專業護理服務，能讓入住的長者擁有不一樣的安心體驗。

以往，長者對入住安老院或會擔心，怕環境不夠舒適，照顧不夠周全，活動空間不足夠。但隨着安老服務不斷改進，具規模的安老院已具備舒適及擁有足夠私隱度的環境，更增設先進之系統設施及專業護理服務。

保險融合安老服務 提供客戶專屬優惠

富通保險深明客戶在不同人生階段有著不同的需要，為致力成為客戶人生旅途上的好夥伴，現更提供全面配套以照顧客戶的各種需要。

自從加入新世界集團成為其成員之一，富通保險與集團旗下的各種服務迅速融合，發揮更強大的協同效應。富通保險現正夥拍集團成員仁山優社旗下之私營安老院舍，為客戶送上尊屬的入住及安養服務優惠，讓客戶體驗不一樣的優質安老服務。



▲ 全新裝修的嘉頤(大圍) 院舍融入長者友善設計概念，讓長者於舒適安全的環境下享受多姿多彩的院舍生活。

現有的富通保險客戶及於2020年12月31日或之前投保任何產品並成功獲得批核成為富通保險客戶（所有投資相連壽險產品除外），其本人或家屬可優先入住仁山優社旗下之嘉頤護理院#，院舍分別位於大圍、大埔、元朗、北角及香港仔，享用優質及貼心的安老服務。當中大圍護理院更是嘉頤品牌旗下之高端私營院舍，提供優質服務管理包括老人專科醫生每星期到診治療、駐院護士專業護理照顧、物理治療師度身設計復康計劃、浸大中醫藥學院應診服務以及360度個人護理計劃等。院舍全新裝修，融入長者友善的設計概念，以及採用全方位電子管理系統，打造舒適安全的環境，讓長者安心享受生活的同時，其家人也同樣感到放心滿意。



於2021年6月30日或之前成功入住大圍護理院的指定樓層，每位除可享首6個月每月高達$1,500港元現金回贈外，更可享多項醫護及養生優惠（包括陪診服務或浸大中醫藥學院針灸/推拿服務，以及滋補保健燉湯）。



▲ 嘉頤護理院提供優質專業護理服務，當中包括老人專科醫生到診治療、駐院護士臨床護理照顧及物理治療師度身設計復康計劃等。

從近年科技的急速發展，以至最近疫情的影響，大家都深切體會到生活是無時無刻都在轉變。富通保險洞悉到轉變帶來新的機遇，為客戶提供不一樣的保險體驗。

了解更多富通客戶尊屬嘉頤護理院入住及安養服務優惠，請瀏覽：https://www.ftlife.com.hk

註：有關護理院服務及資料由嘉頤護理院提供。詳情請瀏覽嘉頤護理院網址： https://www.carenservices.com.hk/

#須符合入住院舍條件及視乎床位供應情況

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（專題報導）