【基層哀歌】1日內2度獨自消毒新冠死者火化場禮堂　清潔姐姐嘆：用完要立刻清潔消毒但無人幫忙

▲ 清潔姐姐獨自消毒處理過新冠死者個案的火化場禮堂。

本港新冠肺炎疫情至今已導致103人死亡。殯儀從業員「肥仔殯儀手記」版主日前就分享在火化場見到清潔姐姐獨自清洗、消毒禮堂的情況，了解到原來處理過新冠肺炎死者的禮堂，都要馬上消毒清潔，但清潔姐姐一直沒有人幫忙，1日內更要2度清潔可容納過百人的大禮堂。清潔姐姐一直默默、辛勞地工作，令殯儀從業員慨嘆：「默默的付出卻被大眾忽略了。」

全文如下：

大約三星期前的一個下午，我到某火化場工作，約了主家在辦事處等。當我入到辦事處之際，碰巧讓我看到以下一幕：

兩個工作人員，一個是駐場的管理人員，另一個是外判商的清潔姐姐。只見管理人員不斷安撫那位清潔姐姐，當中內容細節我聽不到，只隱約聽到些鼓勵性說話。之後管理人員便離開，清潔姐姐則一臉倦容且帶著無可耐何的神態，頹然坐在我的旁邊，雙眼不時向外張望。

我順著她的目光，透過辦事處的透明玻璃望出去，只見鄰近的禮堂外有幾個黑衣人站著，等待進入禮堂。旁邊有一副靈柩，四邊都封了黑膠布，我猜想靈框內的先人是感染新冠病毒而離世。

我忍不住問了身旁的她：

「是不是因新冠病毒而過身？」

「是呀！今日第二單了！剛剛上午才清潔完整個禮堂，現在又來另一單...」

「即是處理完新冠病毒的遺體，禮堂就要立即消毒？」

「是呀！場地規定了，用完要立刻清潔消毒！偏偏我是負責這個禮堂！又無人來幫忙！」

言下之意是她一個人負責清潔，那個禮堂至少可以容納百多人，無怪乎清潔姐姐做到勞氣和嘆氣！

「明明還有其他禮堂，為何只用這個呢？」

「誰叫它離火化爐最近，所以就集中用這個禮堂...前幾天已經是一日兩單，今日又是這般！」

那一刻我都不懂得回話...縱然現在每個人都生活在病毒的陰影下，但眼前的清潔姐姐的工作的勞苦和辛酸，非一般人能夠理解。相信社會上還有很多人像她一樣，只有默默的付出卻被大眾忽略了。同樣場地管理人員的工作也不容易，要兼顧很多細節。全賴所有工作人員的合作和努力，公眾衛生才得以保障。

▲ 清潔姐姐1日內2度獨自消毒處理過新冠死者個案的火化場禮堂。(圖片來源：肥仔殯儀手記)

之後我的主家來到辦事處，我就要去工作了。過了大約一小時後，我回到辦事處，只見其他外批商的清潔員工正執拾東西準備收工。而那個禮堂門口就橫放著一個鐵馬，相信清潔姐姐仍在努力清潔中。

文章獲「肥仔殯儀手記」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜