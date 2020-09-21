欠債近400萬未還　中科興業被高院頒令清盤

▲ 中科興業被高院頒令清盤。（資料圖片）

港鐵紅磡站工程分判商中科興業有限公司，早前遭債權人入稟呈請清盤，案件今（21日）於高等法院進行聆訊。中科興業早前被判須向債權人本金連利息共付近400萬元，中科就判決提出上訴，要求將清盤呈請暫時擱置，惟因未能向法庭先支付保證金，法官遂頒令清盤。

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中科興業有限公司早前遭債權人Siu Kai Construction入稟高等法院呈請清盤，清盤聆訊今於高等法院進行。中科興業一方今於庭上指，將就早前於區域法院申請撤銷就所涉欠款的判決提出上訴，故要求押後是次清盤聆訊。

法官則要求中科興業先向法庭支付保證金300萬元，中科興業一方表示沒法向法庭先支付有關款項。

法官指本案源於債權人就3張支票款項入稟區域法院向中科興業追討，基於中科興業沒有提出抗辯，區院於2019年8月直接判債權人勝訴，本金連利息近400萬元。中科興業於今年7月底申請擱置判決被拒，有關上訴訂於今年11月進行。

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法官今要求中科興業於等候上訴期間，先向法庭交出保證金，惟中科興業今向法庭表示無法交出，法官因此認為基於公司未能提出任何方案，故合適做法是頒下清盤令。

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記者：林育慧