【親子共讀】3位圖書館老師嚴選400本閱讀清單　助學童從快樂閱讀中寫好文章

▲ 雅文唸幼稚園的女兒在肚皮內已始開閱讀，未滿月便用黑白書讓她感受閱讀，她自言不是虎媽，只想孩子成為積極、喜愛學習的人，而閱可幫她建立態度。（受訪者提供）

閱讀有助培養孩子的思考能力、提高語文水平，還能拓闊生活經驗……3位曾先後擔任學校圖書館主任的老師，對閱讀及語文教育各具心得，更合著《給孩子的悅讀提案》一書，期望讓孩子在「悅讀」中成長！

▲ 李小玲（左起）、林慧恩及倫雅文此次出書，特別感謝50家港、台出版社的支持，以及編輯們為確認版權工作所作的努力。（受訪者提供）

該書的作者倫雅文、李小玲現分別於中華基督教會協和小學（長沙灣）及嘉諾撒聖家學校（九龍塘）任職圖書館主任，林慧恩現職聖保祿天主教小學中文科科主任，也曾擔任學校圖書館主任。3位老師因一個圖書館專業師資培訓課程而結緣，當時雅文是導師，其他兩位是學員，課堂主題是中文兒童文學，除介紹繪本、橋樑書、少年小說，也會分享如何賞析兒童文學，以及怎樣用兒童文學幫助小朋友建立閱讀習慣等。

▲ 書中內容多元，也加入遊戲、小手工，閱讀過程不用硬繃繃，可用簡單遊戲作途徑，也容易實踐。（受訪者提供）

3位老師對閱讀教育的看法相近，更因而萌生合作寫書的構思。雅文稱，市面上適合香港小朋友的選書推介不多，希望能因應孩子不同階段的特質，提供合適的書單，助家長把閱讀融入生活。雅文強調，0至12歲是培養閱讀的黃金時期，到中學才開始已太遲。家長可按小朋友不同性格及喜好去選書，總有某類型的圖書能貼近他們的興趣。

因認字量卡關

根據國際學生能力評量計畫（PISA）的調查，香港小朋友的閱讀能力高，但閱讀興趣卻一般。她不諱言，除了因為香港小朋友功課及課外活動繁忙，部分同學在小學階段也會因認字量而「卡關」。

「幼稚園通常由家長伴讀，問題不大，但到小學不能一開始便給予大量文字的圖書，小朋友看不明白便會索性不看；也有家長會誤解，以為共讀是看著小朋友閱讀，並不斷查問他們認讀到多少字……其實閱讀應由興趣開始，有興趣有動機才有良性循環，不宜考核或打壓孩子。」

▲ 《給孩子的悅讀提案》由皇冠（香港）出版，售價$128。（受訪者提供）

此外，家長有否提供足夠的圖書選擇，或鼓勵孩子多逛書店、圖書館、參與圖書館活動等。她建議家長在家中營造專屬的閱讀時間，每天十多分鐘也可以，即使測驗考試也要堅持。「因習慣不需要暫停，就如不會因考試而不吃東西、不刷牙洗面。」

也有家長疑惑，即使小朋友圖書看得多，寫作能力卻沒有提升。雅文認為閱讀與寫作雖有關連，卻是兩種能力。在大量閱讀後需要作出引導，才能對寫好文章帶來幫助，她們在新書中也會為家長提供實用點子。

認字已懂形音義

她續稱，除了為家長選書，《給孩子的悅讀提案》也是學校圖書館館藏發展的經驗之談。雅文強調，公共圖書館與學校圖書館有所不同，公共圖書館像個汪洋大海，學校圖書館則可找到與同學學習相關，並有用的知識，可作為跨課程閱讀，也有大量能吸引孩子興趣而不低俗的作品。

新書中挑選了50間台灣及香港出版社逾400本兒童文學，她指出，選取台灣書除了因港台均應用繁體字，兩地小朋友在成長上所面對的挑戰相近，而在內容選材上都是圍繞家庭、校園，並不會挑選一些富地域性的作品。

雅文補充，兩地小朋友閱讀的最大分野，是在3至6歲的認字階段。因台灣小朋友是先學注音，香港小朋友認字時則形音義已齊備，因此選書時在認字的部分，並沒有加入台灣書。「新書雖會在台灣發行，但主要書寫對象還是香港小朋友。」

記者：李越樺