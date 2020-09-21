涉1年前於維園被搜出鐳射筆　4男女提堂准保釋候訊

▲ 案件今（21日）於東區裁判法院提堂。（資料圖片）

去年9.8有人於中環發起「香港人權與民主祈禱會」，當日3男1女疑於維園附近被搜出鐳射筆及噴漆，事隔1年後，4人被正式起訴在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。案件今（21日）於東區裁判法院提堂，4人暫時毋須答辯，案件押後至11月9日待辯方索取文件，各人准保釋候訊。

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被告依次為吳姓17歲男生、胡穎謙（22歲；地盤工人）、梁經龍（20歲；學生）、鄺小凡（20歲；調酒師）。首3名被告各被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指吳及梁於2019年9月8日，在銅鑼灣維多利亞公園附近的公眾地方，分別攜有1個能發出鐳射光束的裝置；控罪另指胡於同日同地攜有2個能發出鐳射光束的裝置。

胡及鄺則各被控1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，控罪指他們於同日同地，分別保管或控制1罐噴漆，意圖在無合法辯解下使用以摧毀或損壞屬於另一人的財產。

辯方今申請押後案件以索取文件及給予被告法律意見，4名被告暫時毋須答辯。辯方申請保釋獲批，案件押後至11月9日，各被告以1,000元保釋候訊。

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記者：林欣樂