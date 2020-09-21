【奇蹟生還】泰國孕妻遭狠夫推落懸崖案　冷血奶奶辱罵新抱報警︰你都未死

▲ 泰國一名內地孕妻遭狠夫推落懸崖案，奶奶曾出言辱罵新抱報警。

轟動亞洲的泰國孕妻被推落懸崖案，受害的中國籍32歲孕妻遭33歲丈夫推落懸崖，導致身體多處骨折，事發一年後，奇蹟生還的妻子剖白這段恐怖經歷，形容自己從地獄回來，胎兒最終保不住。而奶奶亦曾怒斥她報警，「妳又沒死」，還辯稱是兒子身上的惡魔紋身指使他殺人。

據內地傳媒報道，自小在南京長大的孕妻王靈（化名），與丈夫俞東居於泰國，去年6月他們到烏汶府的Pha Taem國家公園看日出，登山前被丈夫禁止帶手機，並以「看3千年前的古人類壁畫」為由，被接載到懸崖邊。

▲ 俞東身上有多處紋身，其母親辯稱是兒子的惡魔紋身指使他殺人。（網上圖片）

當王靈走到懸崖邊時，俞東先擁抱她親吻一下，隨即將她推下高34米的懸崖，還惡毒詛咒︰「妳去死吧！」之後他在懸崖邊待了40多分鐘，聽到下面沒動靜，以為她死了就離開，到半路看到有救護車來才折返。

王靈被送院急救，丈夫到院探望時，威脅她若說出真相，就會將她殺人滅口、一屍兩命，故一度向警方慌稱是暈倒才墮崖。直至丈夫離開後，才趁機向警方指證丈夫是兇手。

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奶奶辯稱是惡魔紋身指使

奶奶亦曾探望，要求她念在夫妻情和看在孩子份上，向警方謊稱是自己不小心墮崖，遭她拒絕。在俞東被捕後，奶奶再致電辱罵她。

妳又沒死，憑什麼報警抓我兒子？

▲ 事發前，兩人還親吻看日出。（網上圖片）

奶奶還辯稱，兒子本身很乖，不可能會做這種事情，只是兒子身上的惡魔刺青誘使犯罪。

最終俞東在今年3月被曼谷法院判處終身監禁，而奶奶仍四出求助為兒子辯護，希望讓兒子免受牢獄之災。

孕妻1年後剖白慘遭毒手經過

事後至今逾1年，奇蹟生還的王靈接受內地傳媒訪問，剖白與俞東由相識至慘遭毒手的經過及心路歷程，詳細報道即睇【下一頁】

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責任編輯︰林綺玲