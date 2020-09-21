【自私兄嫂】兄嫂住隔離街孩子長放父母家飯前才出現　港女大呻：生咗唔湊又唔理

▲ 有港女投訴，指兄嫂長期將孩子放在其家中6年，從來沒有照顧孩子。

本港爸媽大多為在職父母，工作時間長只好將照顧孩子的重任交給四大長老負責，惟有港女近日於社交媒體大呻，指兄嫂住在隔離街，但將孩子放於年長父母家中照顧6年，只會在吃飯前數分鐘才出現，飯後便直接離開，從來沒有照顧孩子。港女放工放假需幫忙照顧孩子，抱怨失去個人休息時間，批評兄嫂沒盡父母責任，「點解要生佢出嚟？」

一名港女於Facebook專頁「生仔要考牌」投稿指，她與年長父母同住，而兄嫂在6年前誕下孩子，並住隔離街只相隔數分鐘路程。然而，他們長期將孩子放於其家中，由年長父母照顧。他們則每日只在吃飯前數分鐘才出現，吃飯後坐一會後便離開。

港女犧牲自己︰變咗係我BB

港女無奈表示，自己工作回家後身心疲憊，但回家後仍需幫忙照顧或陪伴小朋友，

但唔湊又唔係，自己呀媽已經湊咗成日咁辛苦，都想幫輕下佢。

港女即使在放假時想休息睡覺，亦因照顧小朋友犧牲個人休息時間。

個bb好似變咗係我個bb咁，好影響我生活。相反，個bb嘅父母就逍遙自在，唔知呢啲日子幾時先完。

兄嫂逍遙自在從未照顧孩子

她又指，小朋友從一出生就在其家生活，一直到現在6歲。她擔心自己將來嫁人後，其父母仍要繼續照顧小朋友，「無咗我幫手，兩老仲攰。」港女對於兄嫂自私的舉動感到無奈，

無做好做人父母嘅責任，點解要生佢出嚟？生咗又唔湊又唔理，長期擺個小朋友喺人哋屋企，生嚟有咩意思呢？

網民力勸「唔好湊啦」

不少網民留言勸喻港女不要幫忙照顧，「做乜落手湊，邊個唔夠狠、邊個仲忍緊，你睇BB佢父母幾風流快活就知道呢招work啊年輕人」及「真心唔明d人生完唔湊係咩諗法，如果真係要返工，我覺得夜晚都要湊返。如果唔係，咁真係老豆老母嚟咩？」

有人建議港女應與兄長商討，提議周末將孩子帶回家照顧，盡父母的責任。亦有網民留言指，有家人或自己同樣是周末父母，

我家姐都係做weekend父母，佢個仔由3個月大，到而家10歲，都係我父母湊，我家姐星期五接，星期日又交返俾我父母。

另一網民指自己是假日媽媽，平時兒子由奶奶照顧，因工作忙碌未能趕在兒子睡覺前回家，只能選擇在周末放假時到奶奶家中過夜，自己照顧兒子，批評帖文中的兄嫂太大安旨意，「嗰對父母食飯先蒲頭，我恨不得日日可以趕得切返去睇個仔，一陣都好。」

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳