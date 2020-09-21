【工作過勞】焊接工人月休2日請病假被拒　留字條輕生：壓力大失眠呼吸困難【附12個過勞症狀】

▲ 內地一名焊接工人每月只有2日休息，身體不適請病假被拒，其後留字條輕生。

大眾愈來愈關注過勞問題，不過近日廣東省佛山市一名任職焊接工人的男子身體不適欲請病假，遭拒絕後留下字條輕生。該名工人寫字條表示，工作壓力很大，出現失眠、呼吸困難等情況，更透露要照顧家中長幼，負擔沉重。家屬透露，該名工人生前每月只有2日休息。事件引發社會大眾關注。

據內地媒體報道，該男子為佛山市一間鋼材加工工廠的焊接工人，他因「身體不適、手腳無力、保養調理」欲請病假，廠方拒絕，其後男子於工廠內自殺。他離世前留下一張紙條，寫道：

工作壓力好大，身體不舒服，應付不過來，失眠、呼吸困難、內分泌失調，請假休息，公司要辦離職手續。2020是非常特別的一年，失業的如何生存？在這公司工作6年，好像出去找不到工作，與社會脫離。累又睡不著，睡不著更加無力工作，孩子還小，父母年老。

家屬表示，該名焊接工人工作環境較惡劣，每個月只有2日休息，生前曾表示身體不適。他做身體檢查後，被指腸胃不好，本來想回家調養，請假10日，惟不獲批准。

工廠負責人回應指，該名員工上班時間為早上8點到晚上6點、中午有休息、平時沒加班。5天內的假期，譬如家裡有事，要請事假，寫紙申請就可獲批；若要請假超過10天，需獲上頭批准，病假則要醫生證明。

負責人又稱，工廠有10名員工負責鋼鐵加工，自該員工輕生後，幾天也沒開工。而且，大部份員工也辭職了，只剩兩三個人。事後雙方商議賠償方案，當地勞動部門及警方已介入調查。

12個過勞症狀

本港心臟科專科醫生李麗芬早前受訪時表示，身體過分疲勞可引致不同器官出現毛病，但若過勞致心臟衰竭，即長時間工作令心臟難以負荷，除了感到疲憊，行快少少會感到「上氣不接下氣」、腳腫、休克、心口翳悶等，都可能是身體發出的信息。她建議應立即看醫生，由醫生決定是否入院或回家休息。

上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

1）經常感到疲倦，健忘。

2）突然覺得有衰老感。

3）肩部和頸部強直發麻。

4）因為疲勞和苦悶失眠。

5）為小事煩躁和生氣。

6）經常頭痛和胸悶。

7）高血壓、糖尿病病史，心電圖不正常。

8）體重突然變化大。

9）最近幾年運動也不流汗。

10）自我感覺身體良好而不看病。

11）人際關係突然變壞。

12）最近常工作失誤或者發生不和。

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責任編輯：羅嘉欣