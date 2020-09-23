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【小一派位】Happy School升中成績未必好？ 校長：每個學生都有自己起跑綫

教育 10:20 2020/09/23

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近年不少小學發展成為Happy School，讓學生愉快學習，但有家長卻有迷思，愉快是否代表不學習呢？Happy School的升中率較差？TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請了佛教黃焯菴小學許定國校長，從教師團隊、學校課程、課外活動、校風支援及中小銜接等，講解Happy School的教學理念。

許定國校長表示，其任教學校不僅只是Happy school，而是Happy learning School。他強調，無論學校採用哪種教學模式，學生最重要學到知識。

從前綫老師到校長，許校長表示，自己任職老師時已經察覺到不少學生放學後仍要到補習社補習，自由活動的時間比較少，

如果小朋友本來做功課的進度較慢，在補習社的２至３小時是做功課，但回家後假設用一個小時吃飯、一個小時梳洗，然後發現還有默書或測驗再開始溫書，其實是違背了當初全日制的初衷。

為了令學生能夠愉快地學習，學校設有「樂學樂活」時間表，小朋友在午膳前上完所有科目的課堂，午膳後大約有３０分鐘功課輔導時間，希望完成大部分甚至全部功課，功輔後及放學之間有１小時多元化活動，例如跨科專題研習，DreamStarter計劃，甚至會鼓勵小朋友午讀或禪修，多元智能等等。

此外，學校相當重視校園的閱讀氛圍，可以引起學生的閱讀興趣，學校更將禮堂設置成書牆，老師會根據教學主題而轉換圖書。學校還實施了「星空奇遇銅鑼灣」的計劃，申請了數碼流動星象館，在學校建設一條星空隧道及10部天文望遠鏡，令同學全天候都可以進行天文課程。

至於家長關心的升中問題，愉快學習對學生有無影響？許校長語重心長地說，學生的學習最重要是否有學習動機及興趣 ，如果保持到學習動機及興趣，即是他們會自己周圍去探索不同的知識，學校只是用不同方法去切入，而不是否決他們的學習動機，學生都可以去到Band 1英文中學。

記者：鄺嫻

小學 佛教黃焯菴小學

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