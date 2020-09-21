元朗酒樓涉售內地製冒牌恆香月餅　海關拘4人包括酒樓董事

中秋將至，不少市民會買月餅慶佳節或送禮。海關上周五（18日）採取執法行動，搗破一個位於元朗的冒牌月餅集團，檢獲約340盒懷疑冒牌月餅及約200張懷疑附有虛假商品說明的月餅換領券，估計市值共約9萬元，並拘捕4人，而涉事的品牌為恆香老餅家。

版權及商標調查科高級監督謝國強稱，海關日前接獲舉報指有酒樓出售懷疑冒牌月餅及月餅券，並誤導顧客前往正品月餅分店換領月餅，當顧客前往正品月餅店換領月餅時，被職員告知月餅券為偽冒的。

海關經調查後，於上周五（18日）進行執法行動，在元朗西菁街一間酒樓檢獲170盒懷疑冒牌月餅及200張月餅券，行動中拘捕一男兩女，年齡介乎39至51歲，包括一名酒樓董事、一名酒樓負責人及一名酒樓員工。

同日海關突擊搜查元朗1個儲存倉庫，再檢獲另外170盒冒牌月餅，並拘捕1名77歲男子，相信為冒牌集團主腦，委託酒樓出售懷疑冒牌月餅。案件仍在調查中。

謝國強指，冒牌月餅有3個特點，包括月餅外觀設計、包裝標示、及價格。涉事月餅品牌在香港行銷多年，檢獲的冒牌月餅包裝罐和換領券均抄襲正價貨品的註冊商標，並利用該品牌在本年於香港成立100周年，在月餅盒和月餅券上標誌是百年老字號，在月餅盒背標的地址，是該品牌的舊廠房地址，但產品是委託內地生產商代為加工 。

在售價方面，冒牌貨是正價貨品的約7折 。初步調查相信月餅主要在內地銷售 ，但因疫情關係旅客無法來港購買月餅 。海關不排除有人想製造製造「香港品牌、內地製造」的假象，意圖欺騙消費者，又相信有少部分流入香港市場，已即時阻止該批月餅再繼續銷售。

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記者：曾秋文