【良心僱主】張敬軒餐廳受疫情影響停業2個月　軒仔同舟共濟決不裁員

▲ 張敬軒與餐廳員工共同進退。

張敬軒昨晚（9月20日）出席電影《聖荷西謀殺案》首映禮，他透露因為疫情的關係，在香港的軒仔已有11個月未有與身處廣州的父母會面，一直僅以電話及視像聯絡。

另外，經營餐廳的張敬軒表示，餐廳受疫情影響被逼停業約兩個月，幸獲得業主提供優惠，而他也未有辭退旗下員工，決定與員工一同共渡時艱。

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▲ 張敬軒經營的餐廳曾停業約2個月。

餐廳停業兩個月

受到新冠肺炎疫情影響，張敬軒稱已有近11個月未有跟居住在廣州的父母見面，連月來僅以電話及視像聯絡：「最擔心他們的時候已過去了，他們所住的區域曾有2單確診個案，幸好他們很乖甚少外出，希望之後能回去探望他們。」

軒仔經營的餐廳也有受疫情影響，他表示：「全世界都會受影響，幸好一班同事都很好，齊齊配合政府的抗疫政策去做。較早前曾因應限聚令而停業約兩個月，業主提供了優惠，而我們未有辭退員工，希望大家能共渡時艱。」

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▲ 張敬軒未有辭退員工。

疫市重挫飲食業，張敬軒過去曾因應限酒令及限聚令等政策變陣，改售不含酒精的mocktail吸引食客、取消婚禮showcase，以及推出定價較低的套餐予食客選擇。