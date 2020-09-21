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城巴剷行人路釀多人死傷　死者家屬及傷者入稟索償

社會 13:53 2020/09/21

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一輛城巴駛近欽州街及長沙灣道交界時懷疑失控，剷上行人路。（資料圖片）

一輛城巴於2017年傍晚時分，駛至於深水埗長沙灣道與欽州街交界時剷上行人路，釀成3死30傷。其中1名死者遺產管理人日前入稟區域法院，向肇事巴士司機及城巴有限公司索償，入稟狀指車禍導致死者死亡，以及造成申索人精神創傷，另有一名傷者亦入稟索償，入稟狀均沒有列明索償金額。

申索人李翠兒（音譯），為死者李建華的遺產管理人；答辯人為方烱華及城巴有限公司。

入稟狀指，城巴一輛雙層巴士於2017年9月22日傍晚約6時半，在首答辯人駕駛下，在深水埗長沙灣道與欽州街交界造成交通意外，車禍由於是答辯人一方的疏忽所引致，申索人遂入稟就著車禍引致死者死亡及對申索人造成精神創傷，要求答辯人一方賠償；入稟狀沒有列出索償金額。

另外，事件中一名傷者亦入稟區域法院索償，入稟狀指他在同一車禍中受傷。申索人為吳孝國（音譯），答辯人同樣為方烱華及城巴有限公司。

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記者：王仁昌

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