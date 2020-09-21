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【天王豪宅】周杰倫半夜彈琴不怕鄰居投訴　周董逾億元台北豪宅擁360度無敵天台【多圖】

娛樂 15:47 2020/09/21

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

周杰倫台北1.7億元豪宅曝光。

現年41歲周杰倫（周董）才華洋溢，出道20年寫過無數金曲成華語天王，名成利就的周董亦甚懂投資，5年前曾斥巨資購入台北「和平大苑」豪宅。周杰倫昨日（9月20日）在個人1G放上載在家中彈奏琴的影片，令其超級豪宅內貌曝光。

周杰倫昨在IG發布動態影片，同時只並寫：「深夜鋼琴，猜猜是哪首曲子。」不過有網民留言稱：「吵到鄰居了。」周董即幽默又不失霸氣回應：「我有想過，但我家沒鄰居，謝謝。」

周董半夜在家中大廳彈琴。（影片截圖）

網民同時聚焦周杰倫的家中面貌，可見周董的大廳放下最先進的鋼琴以後，仍有不少闊落空間，同時發現周董複式家中的樓梯置於大廳一角，相信可通向周董家的天台。

片中可見周董家有樓梯，相信通向天台。（影片截圖）

【豪宅曝光】陳奕迅家中扮蜘蛛俠揭寓所樓底極高　Eason壽臣山2億豪宅曝光

周杰倫跟太太昆凌住於台北豪宅「和平大苑」，是全台北市最高的豪宅大樓，由意大利名設計師Lorenzo Tondelli悉心設計。

昆凌經常在家天台休息。（取自IG）

周董的單位是37樓及38樓頂樓複式，而此頂層複式一層一伙，所以周杰倫稱沒有鄰居，確是事實。

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周董斥1.7億購入

這屋是周杰倫於2015年豪花1.7億元（6.6億新台幣）購入，據悉一向對生活講究的周董用兩年時間豪裝家居。

當中360度全景觀大露台最為著名，置身當中可俯瞰整個台北景色，近觀大安森林公園，遠眺市內地標台北101大樓及淡水河等。

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當中五月天的阿信、怪獸，以及蕭敬騰等到周杰倫家中作客，也在此露台「打卡」留念。

撰文 : TOPick柴犬出動

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