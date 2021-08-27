【大腸癌】夫婦二人大便帶血雙雙患中晚期大腸癌　醫生：一個飲食壞習慣惹禍

▲ 夫婦雙雙大便帶血，揭1個飲食壞習慣致中晚期大腸癌。

內地一對六旬夫婦退休後，雙雙出現大便帶血的症狀，經診斷發現兩人竟雙雙患上中晚期大腸癌。不過，兩人本身並無家族腸癌病史，經醫生詳細診斷發現，原來患癌的原因竟與他們一個飲食壞習慣有關。

夫婦日吃半公斤瓜子

據內媒《長江晚報》報道，這對夫婦自兩年前退休後，經常在家看電視、打遊戲，並經常嗑食瓜子作為零食。然而，過去兩年間他們幾乎每天都會吃半公斤以上的瓜子，這個飲食習慣因而埋下了他們此後大腸癌的誘因。

隨着兩人大便帶血的症狀出現，經求醫就證實雙方已患上中晚期大腸癌。據負責診治的腫瘤科主治醫生何威華指，市面上出售的瓜子在生產過程中會用到大量香料、食鹽、糖精。其中，香料中含有的黃樟素有輕微毒性，少量攝入對人體無礙，長期大量食用則會引起蓄積性中毒，導致腸癌和肝癌的出現；一些腐爛變質的瓜子，含有致癌物質，也會加重對身體的傷害。

不過，他亦強調瓜子本身所含的油脂，主要以不飽和脂肪酸為主，這種不飽和脂肪酸對於人體是有利的。不僅能確保大腦正常發育，還可以轉運膽固醇，降低血液中膽固醇含量，起到保護血管，預防心腦血管疾病的作用。除了不飽和脂肪酸外，瓜子中還含有維生素B1、維生素E等營養成分。

何威華醫生亦提醒，大腸癌的發生與飲食習慣密切相關，高脂肪、高蛋白、粗纖維少的飲食為結腸癌的誘發因素。

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營養師列五大大腸癌風險食物

除了瓜子外，本港註冊營養師楊盈希Hayley亦曾受訪，指出可增加患大腸癌風險的五大食物。

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責任編輯:羅嘉欣