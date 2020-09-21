【大腸癌】夫婦大便帶血證患中晚期大腸癌　醫生：一個飲食壞習慣惹禍

內地一對六旬夫婦退休後，近日雙雙出現大便帶血的症狀，經診斷發現兩人竟雙雙患上中晚期大腸癌。不過，兩人本身並無家族腸癌病史，經醫生詳細診斷發現，原來患癌的原因竟與他們一個飲食壞習慣有關。

夫婦日吃半公斤瓜子

據內媒《長江晚報》報道，這對夫婦自兩年前退休後，經常在家看電視、打遊戲，並經常嗑食瓜子作為零食。然而，過去兩年間他們幾乎每天都會吃半公斤以上的瓜子，這個飲食習慣因而埋下了他們此後大腸癌的誘因。

隨着兩人大便帶血的症狀出現，經求醫就證實雙方已患上中晚期大腸癌。據負責診治的腫瘤科主治醫生何威華指，市面上出售的瓜子在生產過程中會用到大量香料、食鹽、糖精。其中，香料中含有的黃樟素有輕微毒性，少量攝入對人體無礙，長期大量食用則會引起蓄積性中毒，導致腸癌和肝癌的出現；一些腐爛變質的瓜子，含有致癌物質，也會加重對身體的傷害。

不過，他亦強調瓜子本身所含的油脂，主要以不飽和脂肪酸為主，這種不飽和脂肪酸對於人體是有利的。不僅能確保大腦正常發育，還可以轉運膽固醇，降低血液中膽固醇含量，起到保護血管，預防心腦血管疾病的作用。除了不飽和脂肪酸外，瓜子中還含有維生素B1、維生素E等營養成分。

何威華醫生亦提醒，大腸癌的發生與飲食習慣密切相關，高脂肪、高蛋白、粗纖維少的飲食為結腸癌的誘發因素。

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營養師列五大大腸癌風險食物

除了瓜子外，本港註冊營養師楊盈希Hayley早前在訪問中亦指出以下五大增加患上大腸癌風險的食物。

1. 臘腸

臘腸屬於加工醃製肉類，醃製過程中加入的硝酸鹽和亞硝酸鹽有機會在腸道轉化為亞硝基化合物，有機會致癌。每日每多吃50克加工肉類（如2至3片火腿或3條香腸或1片厚午餐肉），增加18%患大腸癌的風險。

此外，一條臘腸含4茶匙油，屬高脂肪食物，過量進食會導致肥胖，增加患上大腸癌的風險。

2. 午餐肉

午餐肉同樣屬加工醃製肉類，有機會在體內產生致癌物質，1片約有3至4茶匙油，已達一日成人攝取上限的3分之1！

由於午餐肉較常在香港人的飲食中出現，Hayley建議大家不妨在快餐店或茶餐廳改叫煎蛋或肉絲雞絲等較低致癌風險食材。

3. 紅肉（包括：牛肉／豬肉／羊肉）

Hayley指有研究發現吃紅肉多的人，明顯患大腸癌風險增加。因此，目前研究方向推論高溫烹調（例如燒烤）紅肉所產生的致癌物質多環胺類和天然存在紅肉的物質例如其中的血紅素、亞硝基化合物，會在消化過程轉化為會損害腸壁細胞的物質，或會增加癌症出現機會。

適量的紅肉（瘦肉部位）可為身體提供鐵質、鋅質和維他命B12，有助提升免疫力和保持神經系統健康，因此不用完全避免進食紅肉，建議一星期建議不多於500克。此外，可用其他蛋白質來源化替紅肉，例如魚類、家禽、蛋 、海鮮及豆腐。

4. 酒精

部分酒精飲品含有少量致癌物質－－乙醛，酒進入身體後會製造更多乙醛。為減低酒精對健康造成嘅風險，建議女士每日飲用不多於1份酒精；男士每日不多於2份酒精。

1份酒含14克酒精，即約一杯125毫升的小杯紅或白酒和1小罐300毫升啤酒，一星期至少有兩天不攝取酒精。

5. 含糖飲料

高糖高能量，長期飲用有機會引致過胖或肥胖。而肥胖會增加患上大腸癌的風險。

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責任編輯:羅嘉欣