【關愛基金】低收入家庭新來港成員獲發1萬元 9月27日起接受申請料逾20萬人受惠
社會 15:17 2020/09/21
政府今日（21日）宣佈，通過關愛基金預留21.3億元，向「低收入家庭新來港定居成員」發放一筆過津貼，每名合資格申請者可獲發1萬元，本周日（27日）至12月31日分階段接受申請，料有20.3萬人受惠。
政府表示，合資格申請者須符合3大準則，津貼受惠資格如下：
1）申請人須在2021年3月31日或之年滿18歲
2）在2021年3月31日已來港定居未滿7年的人士
- 持「單程證」人士
- 擁有香港入境權或可在港無條件逗留
- 以受養人身份在香港逗留（而其保證人屬香港永久性居民，或擁有香港入境權或可在港無條件逗留的非永久性居民）
3）低收入準則
- 申請人或其同住家人已於今年1月或之前曾領取綜緩 / 普通或高額長者生活津貼 / 在職家庭津貼 / 各項經入息審查的學生資助計劃 / 醫管局醫療費用減免機制
- 過去3個月平均每月住戶入息不超過指定入息限額
|住戶人數
|指定每月入息限額（元）
|1
|15,100
|2
|22,000
|3
|26,800
|4
|33,500
|5
|36,900
|6或以上
|40,800
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政府指，計劃會分階段接受申請，申請者要以「個人」為單位，可經中銀香港網站提交網上申請，或遞交書面申請（郵寄至香港郵政總局郵箱9940號 / 投進中銀香港分行的收集箱）。成功申請者將獲發短訊及電郵或信函通知，最快8星期以銀行轉帳或支票形式收到津貼。
|合資格人士
|申請安排
|1971年或之前出生
|2020年9月27日起
|1981年或之前出生
|2020年10月11日起
|所有合資格人士
|2020年10月25日起
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記者：陳曉瑩﹑徐紹軒