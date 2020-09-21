【關愛基金】低收入家庭新來港成員獲發1萬元　9月27日起接受申請料逾20萬人受惠

▲ 政府向低收入家庭新來港成員派發1萬元，9月27日起接受申請。

政府今日（21日）宣佈，通過關愛基金預留21.3億元，向「低收入家庭新來港定居成員」發放一筆過津貼，每名合資格申請者可獲發1萬元，本周日（27日）至12月31日分階段接受申請，料有20.3萬人受惠。

政府表示，合資格申請者須符合3大準則，津貼受惠資格如下：

1）申請人須在2021年3月31日或之年滿18歲

2）在2021年3月31日已來港定居未滿7年的人士

持「單程證」人士

擁有香港入境權或可在港無條件逗留

以受養人身份在香港逗留（而其保證人屬香港永久性居民，或擁有香港入境權或可在港無條件逗留的非永久性居民）

3）低收入準則

申請人或其同住家人已於今年1月或之前曾領取綜緩 / 普通或高額長者生活津貼 / 在職家庭津貼 / 各項經入息審查的學生資助計劃 / 醫管局醫療費用減免機制

過去3個月平均每月住戶入息不超過指定入息限額

住戶人數 指定每月入息限額（元） 1 15,100 2 22,000 3 26,800 4 33,500 5 36,900 6或以上 40,800

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

政府指，計劃會分階段接受申請，申請者要以「個人」為單位，可經中銀香港網站提交網上申請，或遞交書面申請（郵寄至香港郵政總局郵箱9940號 / 投進中銀香港分行的收集箱）。成功申請者將獲發短訊及電郵或信函通知，最快8星期以銀行轉帳或支票形式收到津貼。

合資格人士 申請安排 1971年或之前出生 2020年9月27日起 1981年或之前出生 2020年10月11日起 所有合資格人士 2020年10月25日起

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩﹑徐紹軒