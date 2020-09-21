【靚媽KEEP FIT】鍾嘉欣婚後激罕騷泳衣照　靚媽分享修身小秘密【多圖】

▲ 靚媽晒激罕泳裝照分享瘦身貼士，純情鍾嘉欣不懂網民留言：「唔係我去嗰個！」

近日返港復出拍TVB新劇《兒科醫生》（前名《兒童醫院》）的鍾嘉欣，今日（9月21日）極罕有地在個人社交網站發兩張泳照，身穿連身火紅泳衣的鍾嘉欣雖已為兩孩之母，但身材仍然fit到漏！問到嘉欣的keep fit小貼士，她竟笑謂：「湊仔就會瘦！」

靚媽鍾嘉欣於2015年與醫生男友Jeremy結婚，翌年開始淡出娛樂圈專心照顧家庭，嘉欣分別於2016年及2018年誕下女兒Kelly和兒子Jared，與丈夫定居加拿大過著一家四口的寧靜生活。

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▲ 嘉欣身材fit到漏！（instagram圖片）

嘉欣復出拍《兒科醫生》

嘉欣於今年7月從加拿大返港，返回娘家TVB接拍新劇《兒科醫生》（前名《兒童醫院》）。

嘉欣表示這是她結婚五年以來的首部劇集，雖然嘉欣於2018年曾經客串《再創世紀》，但對上一次擔正已經是2016年播出的劇集《警犬巴犬》。

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▲ 已為人母的嘉欣仍然非常清純。（instagram圖片）

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雖然近日忙於與拍檔馬國明進行拍攝，但日前難得有兩日空檔，嘉欣獲酒店邀請享受兩日一夜的Staycation：「酒店好nice，畀我去兩日一夜嘅Staycation享受咗一晚，食咗好多嘢！」

嘉欣於今日下午更極度罕有地，在社交網站發放了兩張泳裝照片。

身穿火紅連身低胸泳衣的她一臉靦腆，低胸高叉泳衣把她的美好身段表露無遺。嘉欣接受TOPick訪問，笑言這可能是自她2004年參選華裔小姐後，在香港罕有地以泳裝示人：「在溫哥華我都成日會著泳衣，因為會帶仔女出去游水，個邊室外活動比較多。」

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問到嘉欣的Keep Fit秘技，她坦言自己並無特別做運動，不過最近返港後，購入了一個小彈床在家中跳當作運動，剛從全職母親復出幕前的她又笑謂：「湊仔就會瘦！」

可是帖文下方有網民留言，放了日本AV界的著名泳池場景照片，暗指嘉欣身處泳池的與照片中的極為相似，天真的嘉欣聞言即謂：「呢個都唔係我去嗰嗰泳池，我去嗰個係118樓，望住個靚景游水真係好靚好放鬆！」

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