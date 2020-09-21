深井虐畜案律政司不起訴　鄺俊宇提私人條例草案修改條文堵漏洞

▲ 警方在案發後以涉嫌殘酷對待動物拘捕一名48歲中國藉男子。（資料圖片）

深井豪景花園於今年2月14日發生一宗懷疑虐待動物案，有人將30隻動物從高處擲下，惟律政司最終不提起訴。立法會議員鄺俊宇及前立法會議員兼律師對於律政司完全不檢控感到非常失望，將提私人條例草案，堵塞防虐待動物條例的三個漏洞。

鄺俊宇及何俊仁批評，目前《殘酷對待動物條例》的簡易程序條例，在檢控上是有一定的漏洞及設有6個月的檢控期限制，有關條例非常舊，原訂去年於立法會上審議修改，修改後將不設期限，惟鄺俊宇認為此例有修例急切性，故將向立法會以私人條例草案要求修改條文。

二人對律政司不提出檢控感到非常失望、極度遺憾，又指律政司最大失誤是連高空擲物的法例都沒有作出起訴，屬於嚴重失職。他們認為有關法例漏洞必須作出修補，故將於立法會以「私人條例草案」修改《殘酷對待條例》的條文，建議在嚴重情況下，包括死傷嚴重、極度殘酷、集體販賣的情況，以公訴程序處理；另建議修例訂明動物管養人以及事發處所的業主或租客，有責任證明動物被虐待或虐殺，並非因為他們的疏忽或不作為所致。

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責任編輯：郭詩詩