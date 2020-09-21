【主動脈剝離】消防員「主動脈剝離」背部劇痛照X光途中死亡　急症科醫生：十分恐怖的痛楚或無先兆

▲ 急症科專科醫生「長頸鹿醫生」指，「主動脈剝離」可以無先兆、後生又得老又得、運動健將都得。

台灣藝人小鬼黃鴻升日前於寓所猝逝，終年36歲，震驚台灣及香港。經解剖，確認小鬼死因為主動脈剝離造成血管阻塞。到底什麼是主動脈剝離？本港急症科專科醫生「長頸鹿醫生」就在Facebook專頁分享曾遇過的主動脈剝離個案。他指出主動脈剝離「是十分恐怖的痛楚」，可以「無先兆、無樣睇、話嚟就嚟」，而且死亡率高。

長頸鹿醫生分享，曾遇過一名40歲男性消防員打排球時突然背脊痛，無法郁動，血壓95/40，被緊急送往急症室。該名消防員接近2米高、身型大隻，但「痛到縮埋一舊」：

「醫生….真係好痛……個背脊」

「背脊邊度？ 上背定下背」

「上呀…上…上背」

「頭先打波嗰有無明顯撞親扭親？」

「無……忽然間痛」

「有無心口痛？ 氣喘」

「無無無」

「有無咩大病？ 例如要長期食藥長期覆診？ 藥物敏感？」

「無無無….乜都無….我淨係知我…..好…..痛……呀！」

其後，醫生替消防員做臨床檢查、心電圖等都沒有什麼發現，便馬上安排照「X光」入院做詳細檢查。結果，消防員於照X光途中死亡。

通常呢啲情況，差得咁快，都係同心血管尤其是大動脈嘅情況有關…

由於病人突然死亡，加上於急症室內搶救無效死亡，需轉交死因庭研判。最後經法醫解剖，才能確認消防員死於主動脈剝離（aortic dissection）。

長頸鹿醫生表示，相信不少急症室醫生都十分怕遇上「主動脈剝離」個案，因為患者會十分痛楚，「好恐怖」，另外主動脈剝離亦是急症室醫護其中一樣「好難睇」的症。

我唔識形容。總之我每次見到嗰啲樣我自己都會驚…

他將身體的血管，比喻為一條紙飲管，紙飲管的牆壁用三層紙製做。動脈剝離/撕裂，即是夾硬將這3層紙「片」開，而這種情況是身體內發生，外面沒法阻止。

你可以想像到有幾恐怖嘅痛楚，可以有得解 （通常因為高血壓），亦可以無得解。可以無先兆、可以無樣睇、可以話嚟就嚟。後生又得老又得。運動健將都得。」

他又稱主動脈剝離死亡率高：

一半人未去到急症室已經死咗 （撕裂得勁嘅話，啲血走晒入條罅隙度困住咗，嚴重嘅就唔夠血去平常嘅地方，又或者血塊頂住會透唔到氣等等），頂到去急症室嗰一半人， 又有一半死咗 （做唔切手術，手術中死亡。。。之類），結果得極少數人出到院。

即使如今科技進步，但仍然很難診斷到主動脈剝離。不少個案初步診斷都是背脊痛，但急症室接收背脊痛的個案眾多，也不可能將所有背脊痛患者，都懷疑是主動脈剝離而收進醫院。

即使在急症室正確診斷，也不代表救到病人：

上病房，睇心胸外科心臟科多一轉，再book手術房，call晒最大最老經驗嘅醫生趕返嚟，點都要時間。所以話呢類症，係對每個急症室醫生都係大挑戰。以我自己為例， 我諗我咁耐以嚟睇過嘅case...印象中好似全部都......都仲未計喺我職業生涯中，會唔會有啲case 我以為係背脊痛，放咗返屋企， 然後轉個頭喺街訓底咗跟著死咗喺第二間醫院我唔知？我答唔到你。係有可能發生的。

由於這類個案緊急突發，長頸鹿醫生坦言容易變成「斷錯症 」，「延誤診治」的爭拗，故希望大眾可漸漸認識這些疾病，了解醫生的工作日常。

主動脈剝離防不勝防？

長頸鹿醫生解釋，部份遺傳病會增加風險，而後天形成主動脈剝離的主因，則為長期高血壓、糖尿病、高血脂等，長期不理會的話會破壞血管結構，可增加剝離風險。另外，主動脈剝離以男性為多，大約2.5比1。

文章獲「問問Dr Friend - 長頸鹿醫生」授權轉載。

責任編輯：楊宛茜