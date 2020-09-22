【KO青春痘】研究指飲脫脂奶加劇暗瘡問題　皮膚科醫生：女士要美肌宜減食甜點奶類

▲ 本港皮膚科專科醫生葉榮根接受TOPick訪問時指出，化妝品本身有令暗瘡惡化的風險，又引述研究指女士飲用脫脂奶有令暗瘡增加的風險。

相信不少女士本身都有化妝的習慣，甚至當有暗瘡問題時更會以化妝品作掩蓋。然而，本港皮膚科專科醫生葉榮根接受TOPick訪問時指出，化妝品本身有令暗瘡惡化的風險，又引述研究指女士飲用脫脂奶有令暗瘡增加的風險。

因此，他建議女士與其透過美容品、醫學美容達到美肌效果，倒不如透過減吃脂肪、甜點、奶類等食物及飲料，養成良好的飲食習慣會更划算。

飲用奶類會增胰島素促暗瘡生長

據葉榮根醫生指出，暗瘡基本病理是黑頭、油脂多、發炎，以至疤痕。暗瘡是皮膚炎症，並不是美容問題，不可以經由美容院「唧」黑頭處理。此外，暗瘡亦並非矯型問題，矯型只可美化病後靜態的疤痕。

當中，青少年期由於油脂會增多，而且成份會改變，繼而令皮膚發出發炎訊號，導致增加毛孔角化，堵塞毛孔，積聚油脂。本身有敏感皮膚的人士，戴口罩後會有較高機會長出暗瘡。

除戴口罩外，葉榮根醫生指出暗瘡本身的成因頗複雜，家族遺傳是其中一重要因素。此外生活節奏改變，甜品、香煙、奶類是較常見的催化劑。因為，奶和高糖都增加胰島素，而第一型類胰島素生長因子促成脂肪、角化細胞、油脂細胞等增多，繼而引致暗瘡生長，甚至曾有報告指，女士飲用脫脂奶，暗瘡會有明顯增多的跡象。

至於化妝品、健身添加劑、酒精、太陽光、體重增加、睡眠不足也與暗瘡有關連，經期前的女性更有超過50%的暗瘡會惡化。特別一提的是化妝品，因為其中的羊脂、植物油、酒精、油酸酯、類固醇、護髮劑、漂白劑等物質都有機會導致暗瘡惡化，因此若使用化妝品過度也可能是暗瘡的成因。

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籲戴口罩時可不執著化妝

要預防暗瘡，葉榮根醫生指出日常生活中應減少攝取糖、奶、酒精及健身添加劑等物質，同時可減少化妝、注意體重、確保睡眠充足及戒煙等。此外，亦要多吃水果保持大便正常、多運動。

至於在戴口罩情況下的預防暗瘡措施，葉榮根醫生表示由於大半個臉部已被遮擋，所以保濕、防曬等化妝不宜執著，若能夠定時脫下口罩以清水洗臉，理應問題不大。對於需要美肌的女士而言，葉榮根醫生坦言減吃脂肪、甜點、奶類比用美容品、醫學美容划算。

治療方法方面，葉榮根醫生表示暗瘡目前最有效的治療是口服A酸，這藥物要專科醫生處方，需定期監測肝功能和嚴格避孕，劑量要因應體質和反應調校才能達致理想效果，一般人不要胡亂服用。此外，抗生素也有不錯效果，加上要戒甜食、多水果保持大便正常、多運動即可解決暗瘡問題。

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記者：吳梓楓