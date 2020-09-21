【育兒心得】前貿發局高層棄高職投身義工全心育兒　馬慧敏：新一代要懂得自主爭取學習機會

▲ 前貿發局高層馬慧敏（Anita）10年前毅然選擇退下職場，全心照顧子女，並投身義工，為子女立下回饋社會的好榜樣。

要事業、家庭兩得意，向來是在職媽媽面對的掙扎。前貿發局高層馬慧敏（Anita）10年前毅然選擇退下職場，全心照顧子女。她謂今天沒有後悔當年的決定，當全職媽咪後同時全心投入義務工作，希望透過身體力行，讓子女體會「取諸社會，用諸社會」的道理，並寄語年輕一代盡量觀察身邊的事物，多想多做如何改善問題，並把想法實踐出來，回饋社會。

現任智樂兒童遊樂協會（Playright）執行委員會主席的Anita，育有 3 名子女，分別是15歲Alicia、13歲Caitlyn及8歲的Ryan。Anita是會考8A高材生，於中大畢業後赴笈美國，在哥倫比亞大學完成MBA課程，其後入職有「顧問界高盛」之稱的麥肯鍚當商業顧問。10年前她在貿發局工作期間，因老闆突然患癌，1年後辭世，令她悟到要把握時光陪伴家人，辭職回家照顧年幼女兒。

然而初期因不太習慣全職媽媽的生活，便四處找尋當義工的機會，經朋友介紹下認識了Playright，展開了10年的義工生涯。現時 Anita 亦是一所國際學校的家長會成員，以及美國哥倫比亞大學校友會香港分會副主席。

▲ 她認為，時至今日，教育不再只侷限於從閱讀書本而來的知識，而是講求新一代能否自主地爭取學習機會。(梁偉勞攝)

自小設計想像力遊戲 愛整理自學筆記

Anita回想自小的志願是當老師，並喜歡創造適合自己的學習方法，小學時每天放學回家，愛想像講台下有20位隱形學生聽自己講課。後來她在美國修讀幼兒教育的相關學科，才聯想到老師遊戲正正能強化當天所學的知識。長大後她亦很喜歡把科目的學習重點重新整理成自學筆記，並在試前規劃溫習時間表，應付考試。

當上全職媽媽後，她也把學習方法和職場習得的智慧應用在育兒上，例如她會跟子女們訂立年度學習目標，也同時分享做筆記的技巧。此外，Anita和家人常一起參與義工，好讓子女們觀摩到她如何將職場知識和技巧，應用在遊戲日活動及籌款活動中，也感染他們勇於跟陌生人接觸。

▲ Caitlyn和媽媽拍檔擔任小熊醫院的開幕典禮司儀。(受訪者提供)

▲ Anita與兒子Ryan在Playright的自創棚架(右)；大家姐Alicia曾在遊戲日創作紙本機械人(左)。

做事一向身體力行的她，近日更與子女一同啟動不同的創意計劃，期間她會給他們意見，提供人脈關係並與他們討論如何優化方案。

時至今日，教育不再只侷限於從閱讀書本而來的知識，而是講求新一代能否自主地爭取學習機會，積極主動成為社會上重要一員 ，身體力行為生活的地方帶來社會效益。

其15歳大女兒Alicia，在7月中發起了Playful Ooonuts慈善義賣活動，籌得5萬港元以支持Playright的服務及工作。Anita謂事緣疫情下家人收到朋友送來Amanda S.的 Ooonuts，引起了「同玩同吃」的靈感，於是Alicia主動與Amanda S.聯繫，Amanda S.因為欣賞Alicia的Playful概念和Playright 的服務，跟Anita、Alicia組成3人工作小組策動籌款，期間媽媽也邀請了細女Caitlyn為籌款活動設計感謝卡，爸爸則贊助活動啟動費，弟弟幫手包裝裝飾小物，協助宣傳及送貨，全家總動員馳騁香港九龍新界幫忙送遞Ooonuts。

▲ Amanda S.（右）因為欣賞Alicia的Playful概念和Playright 的服務，與她們組成3人工作小組策劃Playful Ooonuts籌款活動。(受訪者提供)

大女為內地小學興建遊樂場 跨地域推動遊戲文化

另外，Alicia 去年因隨學校到杭州讀書一年，期間在當地一間位於偏遠地區小學當英文老師，啟動她想為小朋友開展「好玩遊樂場」的興建計劃。計劃本來原定於今年暑假到小學實踐執行，但受到疫情影響而延遲。

Alicia 說，這小學的學生當中不乏留守兒童，他們都非常地熱情、好動活潑，因為校園資源不足，學生欠缺可以發揮自己、玩得盡興的空間，因此她希望能為孩子興建一個遊樂場，把生活色彩帶到校園當中，讓孩子能夠參與遊樂場的設計及布局，運用身邊隨處可見的物資或價格相宜的鬆散組件（loose parts），讓老師和學生喜歡多逗留在校，一起玩樂，增進感情。

▲ Alicia去年在杭州一間小學，義教小朋友及跟他們遊戲，後來啟動「好玩遊樂場」的興建計劃。(受訪者提供)

她謂自己是由零開始把構思實踐，例如第一步需要跟小學校長提出想法，之後與同學組二人小組研究可行性，大家曾考察學校環境，討論籌款方案，並物色適合的遊樂設施的材料供應商及培訓老師等問題，製作了詳盡策劃書。雖然現在計劃需要延遲，但Alicia 說並未放棄為當地兒童推動遊戲文化，正嘗試以不同方法延續杭州的 Play Project，回港後製作了幾個《5分鐘，玩一玩‧笑一笑》的短片，嘗試放在 Tik Tok 上播放，但後來只錄得數個 views，效果並不理想。

Anita補充，事實上不是每個嘗試都會理想達到，但孩子肯踏出第一步，在過程中意識到自己有能力改變社會，她很樂意當上他們的人生教練，協助和見證他們成長。

▲ Alicia 自小接觸到智樂運用的遊戲組件（loose parts），希望日後國內小學的老師和學生也能藉開放式物資設計遊樂空間，增進感情。(Playright 提供)

記者：胡麗珊