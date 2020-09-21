【新冠肺炎】港大確診女研究員所用電腦及椅子等樣本呈陽性　張竹君：由病人播毒機會較大

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情似有緩和，惟仍現反覆，港大公共衞生學院一名28歲女研究員日前確診，港大於其工作地點採集的37個環境樣本中，有14個對新冠病毒呈陽性反應，佔比達38%；據了解當中包括女患者工作位置的坐椅及電腦等位置。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者確診後已委託港大於患者工作地方取37個環境樣本，患者曾於辦公室工作，進入實驗室工作時亦有做足防護措施。

而呈陽性環境樣本主要是患者曾使用的電腦滑鼠、椅子，其經過之前或門柄樣本都呈陽性，惟樣本病毒值(CT)達30-37，滑鼠、椅子樣本CT值最低亦有26、29，相信不會種到活病毒；患者辦公室合位置隔離2個座位的椅子及後面座位椅背亦檢出有陽性樣本。

張竹君稱，與實驗室專家研究商討後，患者曾訪地方都有陽性樣本，認為患者帶有病毒傳播機會，多於於實驗室「彈出」播毒：

沒有無百分百保證感染來源，因樣本未可種到病毒，個別樣本或可做基因研究，現時找到的陽性樣本分布，都會見到病人附近(位置的樣本)病毒量最高，其他較低，與她污染環境機會較吻合，如屬其他人污染(陽性樣本）就會散一點。

她補充，中心已為曾訪患者到訪處的人士檢測，300多個樣本經檢測後均為陰性，港大亦向中心取更多樣本瓶，為曾訪6樓人士作檢測；至於與患者有緊密接觸的人士，亦已安排檢疫隔離。現時患者曾工作的實驗室部分及辦公室都會關閉14天作大清洗。

衞生防護中心已安排41名於同一實驗室工作的密切接觸者接受檢疫，並向實驗室提供330個樣本瓶予其他工作人員作檢測，迄今為止並沒有發現陽性個案，有關的流行病學調查及化驗仍在進行中。

據衞生防護中心上周六(19日)公布，第5003宗確診的港大女研究員居於西營盤永成樓，潛伏期間曾與朋友用餐，有約6名同事、家人及朋友被列為緊密接觸者，她的工作未有處理傳染性樣本。

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記者：陳正怡