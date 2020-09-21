【新冠肺炎】本港今日新增6宗確診個案　2宗屬本地感染

▲ 衞生防護中心公布今日（21日）再增6宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情似有緩和，惟仍現反覆，衞生防護中心公布今日（21日）再增6宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，患者分別由菲律賓和多哥抵港，其餘2宗為本地感染，當中1宗與早前個案相關，1宗屬於源頭不明個案；另有10宗以下初步確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，4宗輸入個案包括3名菲律賓返港的外傭（個案編號：5034、5036、5039），其中一名外傭9月9日曾坐香港航空HX782返港，該航班累計有10人確診。至於另一個案是一名38歲男士（個案編號：5037），他於9月10日由多哥經埃塞俄比亞返港。

她續指，源頭不明個案是一名60歲菲傭（個案編號：5035），與僱主居於天水圍天晴邨晴海樓。詳情即看：【下一頁】

香港大學公共衞生學院一名28歲女研究員早前確診新冠肺炎後，衞生防護中心要求港大於相關地方採集環境樣本。發現確診個案工作地點採集的37個環境樣本中，有14個對新冠病毒呈陽性反應，包括其所用電腦及椅子。詳情即看：【下一頁】

醫管局公布，再多5名確診病人康復出院，至今共有4,717名病人康復出院。在185名留院病人中，13人情況危殆。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙