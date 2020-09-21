【譚炳文設靈】汪明荃古天樂為喪禮寫悼文　古仔：我永遠會記著炳哥的演出

▲ 炳哥譚炳文今日設靈。

有「配音王」之稱的譚炳文9月5日因肺癌離世，終年86歲。今日（9月21日）家屬於紅磡世界殯儀館為譚炳文設靈拜祭，並將於晚上舉行追思會，而炳哥的悼念冊內，分別有汪明荃、朱咪咪、古天樂撰寫悼文。

譚炳文喪禮於下午5時於紅磡世界殯儀館地下「世界堂」設靈拜祭，晚上7時至8時舉行追思會，而在下午約4時，多位炳哥圈中好友已送上花牌。

靈堂布置以簡潔為主，置於中央橫匾寫上「永遠懷念」，兩側橫匾則有「德高望重」及「福壽全歸」。

▲ 譚炳文靈堂布置以簡潔為主。（林字翔攝）

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靈堂擺放了親屬如胞弟、胞妹及契女李麗霞（黑妹）花牌，另有摯友李香琴、汪明荃、陳寶珠、龍貫天、羅艷卿、古天樂、李司棋、胡楓、鄭少秋、杜琪峯夫婦等人花牌。

靈堂照選用譚炳文的一張笑容祥和彩色相，該照片是譚炳文於2014年在《萬千星輝頒獎典禮2014》中獲頒「萬千星輝演藝人大獎」時接受TVB周刊訪問時拍攝。

另外，譚炳文喪禮紀念冊同由TVB負責制作，封面照跟靈堂的炳哥照片一樣。據知共印了1500本，當中內容包括炳哥生平、家屬包括炳哥子女的悼文。

▲ 李香琴契仔陸永昌，送上花牌以炳哥曾配音的字宙大王為主題。（游艾維攝）

古天樂汪明荃朱咪咪寫悼文

另外還有圈中友好撰寫的悼文，包括古天樂、朱咪咪、汪阿姐，另外又有不少炳哥生前演過作品劇照，以及2014年出席台慶頒發禮領獎的照片。

古天樂形容：「炳哥譚炳文是一個非常難得的全材藝人，無論演戲、唱歌、播音、主持工作，他都能勝任，做出很高的成就。在演藝界裡，沒有多少個人能夠像他一樣。」

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古天樂又憶述未入行時，常跟父母在酒樓看到炳哥，他對所有人不論相識或不相識都十分親切，給予當時古仔很深刻印象。

至古天樂入行有機會合作拍電影，形容對方：「他總是給我游刃有餘的感覺」，古天樂並寫：「他的聲音都是這麼具備力量，我永遠會記著炳哥的演出，永遠會記著炳哥！」

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另外，汪明荃則指：「炳哥在演藝界的成就，豈止留下數之不盡精采作品，他更為培育香港第一代電視藝員，作出重要貢獻。」

汪阿姐指她在67年初入行，當時「電視藝員」此工作剛出現，沒有太多人了解，至71年她加盟TVB，演出《歡樂今宵》，就得到炳哥多位資深電影前輩教導。

阿姐寫道跟炳哥合作，除了在工作專業上學習，也是一件賞心樂事。因他為人風趣，幽默，令團隊十分開心；另外，他也很少NG，因轉數極快，臨場應變變能力高，看他演出，絕對是笑住學到嘢。

朱咪呼則寫道：「炳哥是真正成功的演藝人，也時常會和他一起演出，唱些鬼馬的歌，而且他也做過我紅館演唱會的嘉賓，炳哥離世是演藝界的憾事，在此我祝願炳哥一路好走往西方極樂，阿彌陀佛。」

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