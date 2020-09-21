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【親子酒店Staycation】$2800享受無敵海景度假Villa　包一家三口任點早餐及下午茶自助餐

親子好去處 17:30 2020/09/21

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

$2800在港享受無敵海景隱藏版度假Villa。

中秋佳節長假期，最好與家人來個不一樣的度假生活。親子KOL暴龍媽媽一家三口近日趁著兒子生日到港島海逸君綽酒店度假，入住一間神秘無敵海景Villa，內有超大露台加私人按摩池，有如到海島遊玩一樣。

暴龍媽媽在Facebook專頁「港台混血小暴龍」分享，一家人日前去到位於北角的港島海逸君綽酒店度過兒子生日，她購買了「尊貴露台海景客房套票」，入住位於7樓超神秘無敵海景房，雖房間不算豪華，但整體舒適乾淨，浴室更有一個超大浴缸可以浸泡泡浴。

戶外超大露台 飽覽維港景色

房間內另一大看點就是戶外超大露台，一開房門便看見無敵海景，更備有隱藏版私人按摩池。私人按摩池非常寬敞，目測可容納5至6個人，水溫可以調節，更包含按摩泡泡功能，躺在按摩池望著夕陽落下，是人生一大樂事。

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$2800套票更包多款餐飲美食

早餐在41樓 Le 188餐廳享用，無敵海景非常賞心悅目。（港台混血小暴龍提供）

一家三口的住宿套票連稅約2,800港元，除了包含海景餐廳任點早餐外，住客更可到41樓的貴賓廳免費享用下午茶茶點、新鮮水果盤及黃昏雞尾酒等。另包300元餐飲額可用於酒店內任何餐廳或叫Room Service，暴龍媽媽本以為餐飲額價格太少，沒想到Room Service的餐飲價格非常合理，

我們叫了牛扒才$218，份量很大，隨餐還附送五個麵包，我們都吃得好飽。

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酒店泳池因疫情期間暫停開放，不過健身房正常開放，只好留在房間內的私人按摩池玩水，欣賞香港美麗的景色，

雖$2800這個價錢不算便宜，但是可以擁有「私人泳池」又有無敵海景來慶祝特別日子，我覺得這個價錢是值得的。

先電郵向酒店查詢

暴龍媽媽提醒，無敵海景度假Villa神秘房型未必能在一般旅遊網站可預訂，而且房間的數目非常限量，建議先電郵詢問酒店並預訂。

文章、相片及影片獲「港台混血小暴龍」授權。

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責任編輯：梁節儀

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