【新冠肺炎】再多5名病人出院　185名確診病人仍然留醫

▲ 劉家獻交代醫管局情況。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情似有緩和，惟仍現反覆，衞生署衞生防護中心今日（21日）公布，本港新冠肺炎疫情似有緩和，惟仍現反覆，衞生防護中心公布今日（21日）再增6宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，患者分別由菲律賓和多哥抵港，其餘2宗為本地感染，當中1宗與早前個案相關，另外1宗屬於源頭不明個案。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生指，截至今早9時，過去24小時沒有新增病人離世，至今共有103人因疫身亡。

【新冠肺炎】本港今日新增6宗確診個案 2宗屬本地感染

此外，亦再有5名確診病人康復出院，至今共有4,717名病人康復出院。現時共有185名確診病人分別於17間公立醫院留醫，其中13人情況危殆，10人情況嚴重，其餘162人情況穩定。截至今早9時，目前已啟用1,158張負壓病床，使用率為51%；641間負壓病房，使用率為61%。

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記者：郭家穎