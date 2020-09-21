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【持續通縮】8月整體消費物價指數按年跌0.4%　連續兩個月現通縮但跌幅收窄

社會 16:38 2020/09/21

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政府統計處公佈8月綜合消費物價指數。（馮漢柱攝）

政府統計處今日（21日）公布，8月綜合消費物價指數較去年同月下跌0.4%，雖連續兩個月出現通縮，但跌幅較7月（-2.3%）收窄，是由於7月份政府代繳公營房屋租金及香港房屋協會豁免乙類屋邨租戶三分二租金的影響在8月份消失。

統計處指，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，8月基本通脹率按年上升0.1%，按月收窄0.1個百分點，主要是由於豬肉價格和私人房屋租金升幅收窄所致。

學者分析本港通縮危機及物價走勢，詳情即看：【下一頁】

政府統計處公佈8月綜合消費物價指數。（馮漢柱攝）

政府發言人表示，在本地第三波疫情影響下經濟環境維持疲弱，基本消費物價通脹率在8月份進一步輕微下降至0.1%。外出用膳價格的按年跌幅略為擴大，多個其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力也進一步減退。

發言人說，展望將來，在環球和本地經濟狀況低迷的情況下，外來和本地的價格壓力在今年餘下時間應會維持輕微，政府會繼續密切留意情況。

政府通過關愛基金向低收入家庭新來港成員派發1萬元，料逾20萬人受惠，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩

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經濟 政府統計處 綜合消費物價指數 新冠肺炎疫情

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