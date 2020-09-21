【中風年輕化】熱愛運動從沒症狀成因不明　13歲中學生突半身癱瘓中風恐猝死

▲ 台灣一名年僅13歲的中學生，突然手腳無力、半身癱瘓中風。

中風不再是老人病，近年已有年輕化趨勢，台灣有一名13歲熱愛運動的中學生，在毫無症狀下忽然手腳無力、半身癱瘓，嚇得父母緊急將他送院。經檢查後證實中學生受左心房的「心臟黏液瘤」影響而中風，目前成因不明。

綜合台灣《中天新聞》及《ETtoday新聞雲》報道，高雄一名年僅13歲、熱愛運動的中學生，從沒有任何症狀，但日前突然右邊手腳無力、半身癱瘓，嚇壞父母緊急將他送院救治。

負責個案的高雄榮總先天性結構性心臟病中心主任翁根本醫生，為他進行腦部切片檢查後，發現少年的左側丘腦處阻塞而中風。

▲ 該名中學生的「心臟黏液瘤」直徑4cm大，幾乎佔一半左心房。。（影片截圖）

長4cm大心臟黏液瘤

由於心臟問題有機會導致中風，醫生為中學生再安排心臟超音波檢查後，發現他的左心房內有一個直徑4cm大的「心臟黏液瘤」，幾乎佔了左心房一半大，隨即聯同心臟外科醫生為他做手術切除腫瘤。

▲ 心臟黏液瘤一旦剝落，會隨著血液循環流入腦部血管堵塞，有猝死風險。（影片截圖）

翁根本醫生解釋，心臟黏液瘤大多是良性腫瘤，但就像個不定時炸彈。由於心臟黏液瘤質地像啫哩般柔軟，表面大多附鑿血栓，有時也有發炎細胞卡在上面，一旦剝落的話，會隨著血液循環流入腦部血管，就會導致堵塞狀況，故此沒有盡快切除腫瘤的話，恐怕會猝死。

或感胸悶頭暈及呼吸困難

心臟黏液瘤很罕見，大部分長在左心房，機率小於0.1%，有3分1患者會出現中風，目前成因不明。

▲ 台灣心臟內科醫生林謂文指出，如果有胸悶氣促、呼吸困難或頭暈，就有機會患上心臟黏液瘤。（影片截圖）

台灣心臟內科醫生林謂文補充，如果有胸悶氣促、呼吸困難或感到頭暈，就有可能是心臟黏液瘤的問題。心臟黏液瘤患者通常沒有先兆，大多是發生心臟衰竭後才會被發現，當腫瘤長大就必須切除，將中風機率減到最低。

中風徵兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾接受TOPick訪問指出，每4至5名中風人士中就有一人曾發生「小中風」，醫學稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括：

1. 臉部不對稱

2. 說話含糊不清

3. 肢體活動能力驟降（偏癱）

病人的小中風徵狀於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失，由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。當出現小中風徵狀，患者就要緊急做好預防措施，防範嚴重中風出現。當出現疑似中風徵狀，就須盡快去急症室求醫。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲