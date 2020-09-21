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【筍工來了】美啤酒公司聘另類「CEO」　首席遊歷官專責玩盡各地公園

職場 16:55 2020/09/21

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

美國啤酒公司公開招聘「首席勘查官」（Chief Exploration Officer），受聘人可以免費乘搭露營車，到美國多個國家公園旅行，更可獲得5萬美元（約38.7萬港元）報酬。

新冠肺炎疫情為就業市場帶來打擊，但仍有不少公司推出「筍工」。最近有美國啤酒公司公開招聘「首席勘查官」（Chief Exploration Officer），受聘人可以免費乘搭露營車，到美國多個國家公園旅行，更可獲得5萬美元（約38.7萬港元）報酬。

最近，美國啤酒公司Michelob ULTRA Pure Gold在官網刊登招聘廣告，公開聘請「首席遊歷官」（Chief Exploration Officer），主要負責遊歷美國各個國家公園，受聘為期6個月。受聘人將會配備一輛露營車，方便到不同國家公園參觀及拍攝，當中包括優勝美地國家公園，巨杉國家公園，約書亞樹國家公園，巨人柱國家公園及大彎曲國家公園。

到底如何才符合申請資格？據Michelob ULTRA官網顯示，申請人需要擁有戶外或自然攝影技能，並能夠徒步穿越國家公園和其他戶外區域，另外需年滿21歲或以上，持有有效美國駕照。受聘人士將會獲得5萬美元（約38.7萬港元）報酬，當中包括露營車汽油費用。

Michelob ULTRA表示，對於理想人選的要求，他們需要享受戶外活動，由於新冠肺炎疫情，在旅行中需遵守美國疾病管制與預防中心（CDC）訂立的指示，並保持環境清潔，擁有清晰的方向感以及熱愛啤酒。

目前職位已接受申請，有興趣人士，可到其官網提交個人資料及職位申請，並在2020年9月30日或之前遞交申請表。

責任編輯：李寶如

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