敏感時刻異味纏身？ 教你減少細菌滋生兼長效淨味小貼士

不一定每個女生也有經痛問題，但是因為月經來到，而感覺疲倦、煩躁便非常普遍。如果再隱約覺得自己身上帶有異味，更會令人渾身不自在。其實部份異味的來源，是於因為衞生巾成為如念珠菌等細菌的溫床，很容易會引起皮膚炎甚至是陰道炎等問題。另外，如果使用的衞生巾不夠透氣、乾爽，更會令敏感部位紅腫、痕癢甚至發炎。因此，想月經期間也可以有舒適自在放心的體驗，立即看看以下3個小貼士，選擇適合自己的衞生巾，減少細菌滋生，長效淨味。。

貼士1：選擇99.9%抑菌功能衞生巾 6小時淨味更放心

在月事期間，女生應該要每隔3至4小時更換衞生巾，每日使用約4至5片，避免衞生巾因為吸收經血後形成溫暖濕潤的環境，成為細菌的溫床。如果在天氣炎熱或流量較多的日子，更換衞生巾的次數更加要增加。此外，如果選用有抑菌功能的衞生巾，就能更加放心。

▲ Laurier抑菌清新系列衞生巾更具有6小時淨味功能。

Laurier抑菌清新衞生巾採用日本研發的「SP+」抑菌配方，結合天然草本成分鼠尾草油，獲日本第三方實驗室抑菌測試認證，吸收層有效抑制高達99.9%*的白色念珠菌、大腸桿菌及金黃葡萄球菌。該款衞生巾更具有6小時淨味功能^，即使有時不方便及時更換衞生巾，也不需要擔心自己傳來異味。

貼士2：增加透氣度 減少細菌繁殖風險

在月經期間，讓敏感部位保持透氣和乾爽，會令人感覺更舒適，心情更愉快，這與乾爽的環境能減少細菌滋生，降低皮膚受刺激而過敏的機會有關。因此，即使市面上加厚、加長的衞生巾，也要根據自己的流量情況來選擇，在月經流量較多時才選用加厚、加長的產品，更要定時更換。

如果在一般流量的日子進行戶外活動時，不能因為「嫌麻煩」而選用加厚、加長的衞生巾，來減少更換次數。因為衞生巾變厚，透氣度相應減少，日常活動時更容易出汗，令敏感部份潮濕悶熱，長時間不更換衞生巾，容易令細菌繁殖。

Laurier抑菌清新衞生巾考慮到使用時的舒適感覺，採用了超薄設計，只有0.1cm薄#，令敏感部位乾爽透氣，時刻保持健康舒適，日常進行戶外活動時使用，便不會有悶熱的感覺。除此以外，在月經期間，更要選擇舒爽柔軟的棉質內褲和避免穿着太緊身或悶熱的褲子，如緊身牛仔褲。

▲ Laurier抑菌清新絲薄系列只有0.1cm薄，令敏感部位時刻乾爽透氣。

貼士3：儲藏要防霉 使用要防菌

選擇了功效、材質、厚薄、設計適合自己的衞生巾之後，便不需要再擔心身上傳來異味，或令敏感部位不適。但千萬不能夠忘記以下兩個儲藏和使用衞生巾的原則。首先是衞生巾應該存放在乾爽陰涼的地方，不宜儲存在浴室，因為浴室濕氣重，衞生巾吸收了浴室的濕氣之後，便會容易發霉、變質。其次是在更換衞生巾前應要清潔雙手，因為我們的雙手看似乾淨，其實也暗藏細菌，在打開衞生巾包裝時令衞生巾表面沾上細菌。

希望每個女孩子在月經期間，也可以輕鬆無憂渡過每一天！



*通過日本第三方實驗室抑菌測試，吸收層有效抑制白色念珠菌、大腸桿菌及金黄葡萄球菌最高達99.9%

^根據日本花王社內實驗室測試，樂而雅抑菌清新有效淨味達6小時

#0.1cm只適用於抑菌清新絲薄系列

（資料由客戶提供）