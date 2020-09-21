【新冠肺炎】張竹君籲中秋聚會減少人數　有任何不適勿出席

▲ 張竹君建議，市民中秋聚會時應盡量減少聚會人數。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情似有緩和，惟仍現反覆，衞生防護中心公布今日（21日）再增6宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，患者分別由菲律賓和多哥抵港，其餘2宗為本地感染，當中1宗與早前個案相關，另外1宗屬於源頭不明個案。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中秋節與其他日子一樣，若與家人舉行大型聚會，有任何不適盡量不要出席，又指即使家人沒有出現不適，不排除會有隱性患者，建議盡量減少聚會人數，而在沒有進食時戴回口罩。

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對於近日有多宗輸入個案，她指全球多個地方爆發疫情，9月15日起收緊第599H章，若抵港客機上有5名或以上的乘客確診，或連續兩班相同航空公司從同一地點抵港的客機上有3名或以上的乘客確診，會禁止相關航空公司的客機着陸香港14天。

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記者：陳子謙