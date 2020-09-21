【DSE評估研究】首次文憑試等級預測結果　僅4核心科、少數選修科校內評估能反映考試表現

▲ 考評局公布首次文憑試等級預測結果，僅4核心科、少數選修科校內評估能反映考試表現。資料圖片

香港考試及評核局已完成「2020香港中學文憑考試(文憑試)」的等級預測研究，結果顯示在四個核心科目的校內評估分數，基本上能反映學校考生在文憑試的大致表現；95%或以上的預測等級與實際等級之差距，均在一個等級範圍內。英國語文科的預測準確度較高，71%考生的預測等級與其文憑試實際等級相同；而中國語文、數學必修部分及通識教育科的對應百分比約為 55%。

不過，大部份選修科預測成績的準確度略低，僅介乎40-50%，考評局秘書長蘇國生博士表示：「是次研究反映，目前按校內評估數據預測考生的文憑試成績，仍有不少限制。因此，預測等級只會在迫不得已取消公開考試時才會採用，屆時，我們建議大學在收生時應更彈性及參考考生其他相關表現的資料。」

研究計劃獲 377 所與考學校支持，合共提交了約 36,900 名學校考生的校內評估分數。考評局按學校提交之 2020 年校內科目評估分數，並參考學校過去文憑試的成績，預測學校考生的文憑試科目等級，再與考生於 2020 年文憑試甲類科目的實際等級作比較。

研究計劃旨在檢視以校內評核分數來預測學校考生於文憑試成績等級的準確程度；並以學校報告回饋教師，以提高其評核素養；同時亦探討日後若一旦須取消公開考試，改為參考學校成績為考生預測公開試等級的可行性。考評局今日(21日)已舉行簡報會向學校介紹研究結果。

考評局計劃在未來每年進行預測等級研究，以蒐集更多校內評估數據，改善預測模型的設計，並提供更多具體回饋予學校，以增加校內評估的信度與效度。考評局將於稍後向參與學校發放學校報告，詳細列出各科目的預測結果，供學校及教師參考，以設計更能夠反映學生能力水平的校內評估。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯 李志強