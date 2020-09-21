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【新冠肺炎】北區醫院血庫職員遺漏致血漿「報銷」　劉家獻：將作改善以避免下次發生同樣事件

社會 17:07 2020/09/21

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北區醫院血庫職員遺漏致血漿「報銷」。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情似有緩和，惟仍現反覆，衞生防護中心公布今日（21日）再增6宗確診個案，當中4宗屬輸入個案，患者分別由菲律賓和多哥抵港，其餘2宗為本地感染，當中1宗與早前個案相關，另外1宗屬於源頭不明個案。

【新冠肺炎】本港今日新增6宗確診個案　2宗屬本地感染

提到本月8日，有北區醫院血庫職員遺漏致血漿「報銷」，事件中無影響病人治療，詳情即睇：北區醫院設調查小組檢討血漿報銷事故　並向捐血者及市民致歉

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生指，當局對事件非常關注，已設事故調查小組以查看當中的原因，將作改善以避免下次發生同樣事件。

劉家獻提到現時捐血人數減少，每日希望超過500名市民到紅十字會捐血服務中心捐血，但現時毎日只有四百多人捐血，因此血液也需要謹慎使用。他續籲市民捐血，指中心亦會做好感染控制設施，市民可以透過網上預約到中心捐血。

【新冠肺炎】AB型血漿較罕有　孔繁毅：該類患者使用恢復血漿作治療具困難

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：郭家穎

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