【率先試玩】全港首個AME運動電競館9月23日開幕　$280玩盡維港划艇+沙田賽馬+中環踩車5大運動【內附預訂連結】

▲ 全港首個集運動及電競於一身的AME運動電競館，將於9月23日開幕。

電競遊戲，不一定只局限於電腦之上。本港首個融合「運動」與「電競」的主題館《AME運動電競館》，即將於9月23日在尖沙咀開幕。佔地3,400呎的體驗館內會設有5大主題區，玩家會變身專業運動員，透過自家研發的運動設施競賽過關之餘，同時燒脂減磅，鍛鍊體能，最啱想keep fit而又怕悶的朋友。

AME運動電競館是由亞洲體育電競（AME）籌辦，場內設施則由運動科學團隊Fitzio Fitness及遊戲製作團隊Market Trend協力開發。5大運動電競設施包括有滑雪E-Skiing、青拳E-Boxing，以及自家研發的賽馬E-Racing、划艇E-Rowing及單車E-Cycling。

▲ 玩家入場前需登記及創作個人化虛擬Avatar角色，憑手機QR code記錄體能分析及項目成績。（湯炳強攝）

「電競是未來科技發展的新趨勢，加上我很喜歡踢足球，就想到如果將兩者二合為一，應會很受歡迎。」AME行政總裁莫偉晴指，單是籌備這主題館已花了1年半多的時間。

我們曾經到日本、台灣及內地等，參觀當地訓練運動員的設備，再將概念與電競結合，自行研發出集VR、AI、AR與運動於一身的遊戲，投資金額達8位數。

▲ AME行政總裁莫偉晴指，這次投資了8位數字，花近年半時間籌備運動電競館的開幕。（湯炳強攝）

玩法非常簡單，分為1人參賽的單人模式及兩人或以上的全民運動會競賽模式，參加者進入電競場前，需要先在門口的E-Athlete區登記，並創作出個人化的虛擬Avatar角色及進行體能分析，再利用手機登入雲端平台AME Platform ，開啟專屬的QR code，而每玩任何項目前都要先掃QR code以作記錄。

參加者每完成一個項目後，會即時獲得各項體能數據分析，包括速度、敏捷度、協調度、爆炸力、反應及平衡力，現場亦有專業運動顧問可即時為參加者分析成績，讓玩家更清晰了解自己身體的體能狀態，從而作出重點訓練。

5大運動電競項目

(1) 賽馬 E-Racing

國際認可及由英國引入的策騎體驗裝置，玩家要戴上VR裝置化身騎師，於模擬沙田馬場的實景中參加2,200米競速賽事，運動量是5款中最高。

難度︰5星

▲ E-Racing是國際認可及由英國引入的策騎體驗裝置，可一嘗做騎師在沙田馬場賽馬。（湯炳強攝）

(2) 滑雪 E-Skiing

這款運動設施原先是美國國家滑雪隊獨家認可的專業訓練設備，是不少專業運動員受天氣影響或復健時用的模擬真實訓練。玩家可先參加4分鐘的熱身，然後再進行其他賽道挑戰。開幕初期會先有較簡單的美國滑雪賽道，隨後賽道款式會增加，包括2018年冬季奧運會的南韓平

昌賽道，讓玩家感受極速滑下山坡的爽快感。

難度︰4星

▲ E-Skiing是美國國家滑雪隊獨家認可的專業訓練設備，可體驗多條奧運滑雪賽道。（湯炳強攝）

(3) 拳擊 E-Boxing

全新開發的智能沙包上裝有超過1,000枚感應器，玩家要在3分鐘內迅速出拳擊打隨機出現在沙包上的目標，極考反應、速度、力度及準成度，共分為6個級別。

難度︰3星

▲ E-Boxing的智能沙包裝上超過1,000枚感應器，玩家要迅速出拳擊打升級。（湯炳強攝）

(4) 划艇 E-Rowing

玩家需先戴上VR眼鏡，在模擬維多利亞港的場景中進行划艇賽事，畫面非常逼真。玩法亦與平日打機有點相似，賽道沿途會設有不同道具，玩家可憑藉獲得道具而加速，挑戰性十足。

難度︰2星

▲ E-Rowing有逼真的兩岸維港景色，可同時4人比賽。（湯炳強攝）

(5) 公路單車 E-Cycling

平日要在香港的灣仔或中環踩公路單車，是件不容易的事，而這款遊戲則有模擬灣仔至中環的實景公路。玩法與E-Rowing相似，但玩家毋須戴上VR裝置就可於香港街道上鬥車，獲得能量值或道具亦可加速。

難度︰1星

▲ E-Cycling的單車可左右微微傾斜，增加刺激感。（湯炳強攝）

AME運動電競館

地點：九龍尖沙咀中間道15號H Zentre UG層2號舖

開放日期：2020年9月23日至2021年6月30日

開放時間：上午11時至晚上11時

收費︰

單人模式︰$80起，逐個項目收費

全民運動會︰$280，兩人或以上，每個體驗項目可玩1次

預約網址：www.ame.gg

記者︰黃依情