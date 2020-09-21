【開倉情報】Le Creuset廚具大減價低至35折　24cm圓形琺瑯鑄鐵鍋最平$1600

法國高級廚具品牌Le Creuset外型精美又實用，是不少靚太的愛用品牌。Le Creuset將於9月23日至26日在中環OnTheList舉行一連四日的減價促銷，場內廚具低至35折！今日就讓TOPick為大家精選一些實用的廚具！

琺瑯鑄鐵鍋具及陶瓷餐具：

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各位Le Creuset迷記得mark實日子去掃貨喇！

OnTheList - Le Creuset特賣活動詳情：

地址：中環都爹利街6號印刷行地下（中環地鐵站G出口）

日期及時間：

9月23日（三）8am - 8pm

9月24日（四）8am - 8pm

9月25日（五）8am - 8pm

9月26日（六）10am - 5pm

網上平台特賣時段：

9月23日（三）8am - 9月27日（日）11:59pm

大家須先登記成為OnTheList會員才可進入特賣場，免費登記詳情【按此】

付款方式：現金或信用卡

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責任編輯：陳珈希