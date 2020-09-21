中大生組社企研發「便椅」 　助長者解決如廁困難

▲ 中文大學六年級醫科生李菀容（右二）指，希望「便椅」可幫助長者克服獨自如廁及沐浴的困難。（陳靜儀攝）

社企「醫療工匠科技（Hot Bath）」由中文大學六年級醫科生李菀容、機械與自動化工程學系學生張濤傑聯同兩名隊友顏雋及註冊護士陳映彤組成。

4位年輕人透過義工活動認識，因關注長者生活需求而志趣相投，期望創立社企，將學到的醫學知識結合科技，提升長者生活質素。團隊最新研發的「長者便椅」，有防跌設計，再因應香港狹窄的住屋環境、修改合適尺寸，售價更較市面上同款產品便宜約一半。

▲ 團隊設計的便椅具備特別防跌設計，便椅坐板角度微微向後傾斜，令身體重心靠後，配合可升高腳踏，令椅子更穩並不易搖擺。(陳靜儀攝)

他們的設計靈感源於身邊至親的確切需要。李菀容說，就讀大學一年級時，她80多歲的婆婆確診阿茲海默症，更因跌斷股骨而行動不便，如廁、沖涼等需要旁人協助，家人曾提議聘請工人全天候照顧，但婆婆甚為抗拒，「唔相信自己機能下降」，照顧過程中令她體會長者更需要有尊嚴地生活，因此希望設計出「便椅」幫助長者，克服獨自如廁及沐浴的困難。可惜婆婆於上月因故離世，菀容遺憾婆婆未使用到產品。

他們為香港長者身段製作的「長者便椅」具備特別防跌設計，坐板稍微向後傾斜，令身體重心靠後，相比傳統便椅，長者站起時較不易跌倒。椅背及坐板以承重力較強的樹脂製成，配合可調整高低的腳踏，令椅子更穩固、不易搖擺，防止長者跌下，更有助排便暢通。

▲ 中文大學六年級醫科生李菀容。(陳靜儀攝)

團隊又計劃在椅背添加灑水系統，令便椅升級為「自動沐浴椅」，只需將系統接駁浴室水龍頭，便會自動灑水沖刷後背。他們指，目前市面相關產品均從外國入口，但體積較大且價錢昂費，他們的設計適合本地家居使用，預計便椅和自動沐浴椅的售價減半至約3,000元，期望便椅可在一年後推出市場。

由中大校友傳承基金主辦的第六屆中大創業日將於本周五至六（25至26日）綫上舉行，主題為「敢創·新機遇」，提供近70個虛擬互動展覽、直播創業大賽、綫上講座、創業工作坊及綫上交流平台，「醫療工匠科技」是其中一個創業攤位。

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記者：蘇文軒