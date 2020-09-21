夫婦與少女暴動罪脫 律政司要求上訴庭釐清法律觀點

▲ 夫婦湯偉雄（右）及杜依蘭早前於於區域法院被裁定罪動罪不成立。(資料圖片)

去年7.28中上環反修例衝突中，1對夫婦及17歲女學生被控暴動罪，經審訊後，3人被裁定暴動罪不成立。據悉，律政司將向上訴庭就尋求釐清法律觀點，主要就「共同犯罪」的法律原則是否適用於暴動罪，並指原審法官裁決時沒有考慮此點，而被告在暴動中的角色毋須身處暴動現場，以及因警方進行驅散行動，被告在距離暴動現場一段距離的地點被捕。

夫婦湯偉雄（39歲）及杜依蘭（42歲），以及現年17歲女生，早前同被控1項暴動罪。控罪指，3人於2019年7月28日在香港德輔道西近西邊街一帶，連同其他人參與暴動。

案件早前於區域法院經審訊後，原審法官裁定3人罪名不成立，法官於書面裁決書指，當日德輔道西發生暴動，而3名被告被捕時身處西源里，雖然西源里是暴動參與者的逃走路線，但沒法證明3人於暴動發生時身處德輔道西。

律政司日前就案件裁決，提出由上訴庭釐清法律觀點。據悉，律政司指「共同犯罪」的法律原則亦應適用於非法集結罪及暴動罪，考慮到現時暴動參與者角色多樣化，例如看哨、車手、武器或物資提供者等，原審法官的裁決削弱了暴動罪的犯罪基礎，沒有考慮到被告毋須身處現場，或因警方驅散而在一定距離外被捕；惟原案裁決不會受到本次法律爭議影響，日後被控暴動案被告或受影響。

湯偉雄及杜依蘭另被控於同日，在西源里非以通訊事務管理局批給的適當牌照行事，而管有1套無線電收發器。兩人則被裁定罪成，各被罰款1萬元。

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記者：王仁昌