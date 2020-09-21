【著數優惠】Snoopy聯乘niko and…推限量版毛巾及小袋　yuu會員限時優先換購【附換購詳情】

▲ 7-Eleven、《花生漫畫PEANUTS》與niko and…聯乘推出限量版「吸水快乾毛巾+多用途小袋」。（圖片由7-Eleven提供）

7-Eleven、《花生漫畫PEANUTS》與niko and…推出獨家聯乘系列第二彈—2套限量版「吸水快乾毛巾+多用途小袋」，每款都印有Snoopy與朋友的經典漫畫故事情境，yuu會員更可於9月23日及24日優先隨機換購。

限量版「吸水快乾毛巾+多用途小袋」

一共2套的限量版「吸水快乾毛巾+多用途小袋」分別有Snoopy及Charlie Brown的剪影透明小袋，再搭配以紅色或黃色為主調的輕巧毛巾。

毛巾尺寸約闊30厘米，長70厘米；而透明小袋尺寸約長13厘米，闊14厘米，將毛巾摺疊後收納於多用途小袋中，攜帶外出。

兩款吸水快乾毛巾

1. School Day

▲ School Day（圖片由7-Eleven提供）

吸水快乾毛巾以紅色為主色，印有花生漫畫一班朋友們在校巴站等候Snoopy駕駛黃色的校巴，配上「niko and …」字樣，實用又相當可愛！

2. Dog House

▲ Dog House（圖片由7-Eleven提供）

黃色吸水快乾毛巾配上「niko and …」字樣，亦印有Snoopy與好朋友Woodstock在紅色小木屋前席地而坐，靜靜地享受悠閒一天。

換購詳情：

yuu會員限時2天優先換購

由2020年9月23日早上7時起至9月24日（限時2天），yuu獎賞計劃會員優先以6,000 yuu積分加$6，即可隨機換購「吸水快乾毛巾+多用途小袋」 1套。

換領獎賞方法：於yuu應用程式內以6,000 yuu積分兌換獎賞優惠券，再於7-Eleven店舖出示獎賞優惠券之二維碼加 $6即可隨機換購「吸水快乾毛巾+多用途小袋」 1套。

獎賞優惠券換購有效期：2020年9月23日早上7時至9月29日。限量20,000套供yuu會員換購。數量有限，換完即止，不設訂貨。

9月30日起印花換購

由2020年9月30日早上7時起至10月30日，儲齊5張印花加$38，即可隨機換購「吸水快乾毛巾+多用途小袋」1套，數量有限，換完即止，不設訂貨。

印花派發由即日起至2020年10月27日，顧客亦可於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。

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責任編緝：王芷瑩