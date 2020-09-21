不滿與僱主同住覆核敗訴   菲傭上訴被駁回

▲ 菲傭不滿須與僱主同住申覆核敗訴，早前向上訴庭提出上訴今被駁回。(資料圖片)

有菲傭早前不滿必須與僱主同住的政策而提出司法覆核被判敗訴，菲傭早前不服上訴，今（21日）被駁回。上訴庭於判詞中指，外傭在本港沒有居留權，因此不能依賴《經濟、社會及文化權利國際公約》而挑戰有關同住政策，而上述公約在本港亦未有立法。

上訴人Lubiano Nancy Almorin；答辯入境處處長。上訴庭於判詞中指出，上訴人指同住政策會增加外傭於休息日被強逼工作的風險，亦變相增加僱主違反《經濟、社會及文化權利國際公約》(下稱《公約》)的機會，但上訴庭認為同住政策是入境管制的一部分，外傭在本港沒有居留權，因此亦不能依賴違反《公約》的風險上升而挑戰同住政策，單憑這一點就足以駁回有關上訴。

上訴庭又指，同住政策作為入境管制的一部分，是為了保障本地非同住家傭的就業機會，使外傭與本地家傭之間不會產生競爭，若然放寬外傭的同住限制，外傭與本地家傭之間的界線就變得模糊。上訴庭續指，《僱傭條例》等本地相關法例的立法文件中，均沒有提到參考《公約》，因此《公約》從未於本港立法。

上訴庭又認為，上訴人一方質疑同住政策會增加外傭於休息日被強逼工作的風險，只是根據其日常經驗，未能滿足本案的證據要求。上訴庭因此駁回上訴，上訴人並需支付訟費。

為上訴人處理本案的帝理律師行發表聲明指，對本案裁決感到失望，裁決反映外傭的的權利較其他在港居住及工作的人不受重視，而同住政策對外傭來說是一種歧視，對於人權的保障是一種危險的趨勢。

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記者：楊詠渝