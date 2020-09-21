【譚炳文設靈】炳哥女兒忍淚為父籌備喪事　譚淑瑩交代父親遺願已了

▲ 不少藝人如安德尊今日到靈堂送別炳哥。（林宇翔攝）

有「配音王」之稱的譚炳文月初離世，今日（9月21日）於紅磡世界殯儀館為譚炳文設靈拜祭，並將於晚上舉行追思會，而炳哥的悼念冊內，分別有汪明荃、朱咪咪、古天樂撰寫悼文。女兒譚淑瑩強忍喪父之痛籌備喪禮，並向傳媒交代心情。

譚淑瑩今天早上已到達紅磡的靈堂，跟其他家屬打點譚炳文的喪禮。至下午約5時多，譚淑瑩步出靈堂接見傳媒，感謝媒體在下雨中仍來送別父親。

她稱父親跟是皈依密宗的師傅。故爸爸喪禮採用正統佛教儀式舉行。被問到母親心情如何，譚淑瑩指媽媽比自己堅強和冷靜，未有流露內心傷痛，自己則較脆弱，可能過去廿多年都經常陪伴和照顧爸爸，故心情較複雜。

▲ 炳哥女兒向傳媒交代父親後事。（林宇翔攝）

不過，譚淑瑩指喪禮師傅稱如子女太傷心，父親會不捨得離開，故她會堅強完成這個「Party」，讓父親開開心心見所有親友，做好這一個喪禮，可惜因疫情關係，有些親友未能返港，而她亦未有關掉父親的手提電話，可接親友來電，也一直當父親在身邊。

被問到譚炳文有何遺傳，她道：「爸爸應該有個心願無講出口，他曾講過最緊張自己的聲音，即使病的那段時間，如果那天沒聲、或聲好沙都會好緊張。所以他臨離開那天，能夠吃東西、說話，而且最後是睡著離開，沒有經歷辛苦、插喉、掙扎等全都沒有，我想這應該是他最大的心願。」

有指炳哥另一心願是多搞一次生日會，譚淑瑩稱：「生日會我無能為力、已做不到，今日今日喪禮等於他的生日派對來做，希望大家能夠笑著送他一程，讓他開開心心地往西方極樂世界。」

至於炳哥有何陪葬品，譚淑瑩稱包括一件父親過去幾年經常穿的外套，一件他好喜歡的戲服，還有配音用的耳塞、登台常用的眼鏡，及平日很愛穿的衣服、鞋襪。

另外，炳哥好友李香琴現時也是身體抱恙，譚淑瑩指有通知琴姐家人，但不知琴姐是否知道炳哥過身的消息。

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