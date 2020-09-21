2021/22學年8院校45個學士SSSDP課程獲資助　涉3,306個學額較上年度多250個

▲ 政府公布2021/22學年指定專業／界別課程資助計劃。（資料圖片）

政府今日（21日）公布在2021/22學年，指定專業／界別課程資助計劃，將資助8所專上院校共45個學士學位課程的3,306個學額，較上一年度資助多2所專上院校、8個學士學位課程的250個學額。

政府指，45個指定課程屬於10個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待。新增獲資助的院校分別為東華學院及香港伍倫貢學院。2021/22學年的資助額將按綜合消費物價指數的變動調整，實驗室為本課程的資助額將由2020/21學年的每年74,600元增至76,800元，非實驗室為本課程的資助額則由每年42,800元增至44,100元。



調整後的資助額適用於符合資格的新生和舊生。資助金在課程的正常修業期內發放。獲資助的學生只需支付扣除資助額後的學費。有需要的學生仍可就實際應繳的學費向在職家庭及學生資助事務處下的學生資助處申請學生資助。

參與院校、課程及資助學額的詳情：

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責任編輯：蘇文軒