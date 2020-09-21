  • 27°C
香港時間 : 2020921日 (週一) 18:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

2021/22學年8院校45個學士SSSDP課程獲資助　涉3,306個學額較上年度多250個

社會 18:09 2020/09/21

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

政府公布2021/22學年指定專業／界別課程資助計劃。（資料圖片）

政府今日（21日）公布在2021/22學年，指定專業／界別課程資助計劃，將資助8所專上院校共45個學士學位課程的3,306個學額，較上一年度資助多2所專上院校、8個學士學位課程的250個學額。

政府指，45個指定課程屬於10個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待。新增獲資助的院校分別為東華學院及香港伍倫貢學院。2021/22學年的資助額將按綜合消費物價指數的變動調整，實驗室為本課程的資助額將由2020/21學年的每年74,600元增至76,800元，非實驗室為本課程的資助額則由每年42,800元增至44,100元。
 
調整後的資助額適用於符合資格的新生和舊生。資助金在課程的正常修業期內發放。獲資助的學生只需支付扣除資助額後的學費。有需要的學生仍可就實際應繳的學費向在職家庭及學生資助事務處下的學生資助處申請學生資助。

參與院校、課程及資助學額的詳情：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【口罩供應】港大學生團隊研發納米纖維濾芯　可應用循環口罩助減輕環境污染
今日 12:32
【口罩供應】港大學生團隊研發納米纖維濾芯　可應用循環口罩助減輕環境污染
【關愛基金】低收入家庭新來港成員獲發1萬元　9月27日起接受申請料逾20萬人受惠
今日 15:17
【關愛基金】低收入家庭新來港成員獲發1萬元　9月27日起接受申請料逾20萬人受惠
【新冠肺炎】本港今日新增6宗確診個案　2宗屬本地感染
今日 16:31
【新冠肺炎】本港今日新增6宗確診個案　2宗屬本地感染
學士 東華學院

最高瀏覽

【豪宅導賞】拍片「開箱」老公貼心設計飾物架 肥媽：全部都假嘢【有片】
13:40 2020/09/19
【豪宅導賞】拍片「開箱」老公貼心設計飾物架 肥媽：全部都假嘢【有片】
【肉身護弟】媽媽患抑鬱離家出走 10歲哥哥煮麵釀火警捨命護弟嚴重燒傷
16:16 2020/09/20
【肉身護弟】媽媽患抑鬱離家出走 10歲哥哥煮麵釀火警捨命護弟嚴重燒傷
【再懷二胎】賈曉晨38歲生日宣布再度有喜 跟樊少皇結婚4年將迎一家四口
18:27 2020/09/20
【再懷二胎】賈曉晨38歲生日宣布再度有喜 跟樊少皇結婚4年將迎一家四口