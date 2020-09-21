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【持續通縮】本港8月通縮0.4%按月放緩　學者料9月物價指數或可回升至正數

社會 18:07 2020/09/21

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學者認為，本港通縮危機仍未完全消除。（馮漢柱攝）

本港受新冠肺炎疫情影響，連續兩個月出現通縮，但情況有所放緩。學者指，通縮危機仍未完全消除，但隨美國續採用無限量化寬鬆（QE）政策，及本地市面消費活動在政府放寬社交距離措施後有增加，料9月整體消費物價指數有機會回升至正數。

本港8月整體消費物價指數按年跌0.4%，連續兩個月現通縮但跌幅收窄，詳情即看：【下一頁】

通縮危機連續兩個月閃現，政府統計處今日（21日）公佈，8月整體消費物價指數，按年下跌0.4%，跌幅較7月份收窄1.9個百分點。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，本港7月時通縮2.3%，源於房委會有多項寬免租金的措施所致，而部分國家及地區的5﹑6及7月的通脹率都有回升，惟香港8月的綜合消費物價指數仍按年錄跌幅，反映本港的通縮情況雖在數字上看來雖有放緩，但不等於情況已完全改善。

政府通過關愛基金向低收入家庭新來港成員派發1萬元，料逾20萬人受惠，詳情即看：【下一頁】

不過，他認為，美國續採用無限量化寬鬆（QE）政策，可影響本港通脹率，加上本港社交距離措施在本月逐步放寬，市面消費活動增加，料本月的綜合消費物價指數有機會回升至正數，但估計不會多於1%。

莊太量解釋，綜合消費物價指數主要受交通﹑食品及租金所影響，有關類別的價格目前的上落都不大，即使本地零售商大幅減價促銷或吸客，都未必對本港通脹率造成很大影響。

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記者：陳曉瑩

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