【親子好去處】共讀科普書籍製作3D小火箭　新城市廣場STEAM親子學堂免費入場

▲ 新城市廣場最近開設以STEAM為主題的親子學堂，為小朋友提供大量科普書籍，更設數碼藝術互動區，讓參加者製作3D小火箭。（圖片來源：新城市廣場）

新冠肺炎疫情稍為緩和，限聚令亦逐步解封，一家大細是時候整裝待發，外出放電！新城市廣場最近開設以STEAM為主題的「New Town Kidz Academy」親子學堂，内有閲讀閣，為小朋友提供多款與科學相關的玩具及圖書，更設數碼藝術互動區，讓參加者發揮創意，製作3D小火箭。兩個活動區均免費入場，有興趣的家長萬勿錯過！

STEAM主題專區激發孩子好奇心

「New Town Kidz Academy」親子學堂位於新城市廣場1期1樓東翼。學堂以STEAM爲主題，設有以時光機為設計理念的閲讀閣，為小朋友們提供大量涉獵科學探索、情緒認知等不同領域的童書繪本及玩具，包括獲英國科學權威組織——英國皇家協會（Royal Society）推介的書籍，讓一家大小在「時光機」裡探索科學的奧秘，培養孩子們的好奇心。

▲ 閲讀閣為小朋友提供大量科普書籍，有助激發他們的好奇心。（圖片來源：新城市廣場）

數碼藝術互動區打印3D小模型

親子學堂亦設數碼藝術互動區。互動區以火箭及宇宙為設計主題，提供平板電腦，讓小朋友盡情發揮創意，設計獨一無二的小火箭，設計完畢後還可以利用打印機，瞬間把2D畫作打印成3D小模型帶回家留念。

▲ 數碼藝術互動區提供平板電腦，讓孩子發揮小宇宙，設計獨一無二的立體火箭。（圖片來源：新城市廣場）

New Town Kids Academy

開放日期：即日起

開放時間：上午12時至晚上8時

地址：沙田新城市廣場1期１樓東翼一帶 (近PizzaExpress)

入場費用：全免

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責任編輯︰李世聰