【明星健身】C AllStar陳健安開騷晒朱古力腹肌　On仔居家健身靠一秘訣操肌【內附詳情】

▲ C AllStar陳健安分享健身心得。

C AllStar的4位成員單飛後各有新搞作，其中On仔陳健安將在11月舉行網上售票音樂會，On仔今次開騷破局點是不止是唱歌跳舞，而是一連七日的嘉年華式演出。近年身型甚fit的On仔，會在其中一部分在網上分享做健身和瑜伽心得，由操肌過程講到心靈訓練。

原定今年2月開演唱會的陳健安，因疫情影響無奈兩度延期，本來心情大受打擊，但On仔最後決定改變策略，將實體騷移師到網上舉行，並獲公司支持變成為期7日的《本原祭》。

名為《本原祭》的網上演出每日會有不同節目，化身「族長」的On仔，會有主不同主題演出，如教「族人」畫畫、冥想，並與不同音樂單位如The Hertz、雷同二友、雞蛋蒸肉餅等演出，並會設置市場，售賣On仔試過用完覺得好的物品。

▲ 舉辦7日的祭典《本原祭》，讓觀眾走進虛擬世界「梅爾卡巴星球」。

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近年常不吝嗇爆肌身型的On仔，也會有關於健身和瑜伽的工作坊。

On仔解釋：「當中有一些core核心群組的訓練分享，因我很重視core，包括背肌、腹肌、臀肌等，因人身體力量都來自這些核心位置，如訓練得好，身體有本能反應，日常可以避免很多意外，如被撞倒等。」

▲ On仔近日展示健身照，大晒朱古力腹肌。（取自facebook）

操肌是認識自己過程

在社交平台經常騷肌肉照，也在演唱會上派福利的On仔，自言健身是一個尋找自己的過程。「因過程要知道如何控制l肌肉、飲食，甚麼食物適合自己，食多少，操練多久，要甚麼身型，都是個人的紀錄和選擇，透過訓練明白原來我是這樣的人，貪靚只是目標的一部分，而是從過程中找到自己節奏和生活喜好，而這些數據可以是自己一世。」

約3年前開始健身的On仔，也出於想要變靚。「有個識了多年的教練，說我沒有腹肌怎做這行，因其激將法，令我決定跟他一齊去練。」

On仔上次在C AllStar紅館演唱會展示健身成績，令fans大讚，雖然今次做網上騷，On仔仍沒有疏懶，仍保持自律，定時操練及on diet。

On仔曾分享的健身訓練，包括：

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近期因疫情而未能到健身室，他也間中到教練家中訓練，或在家自我操練。「現在會較著重home gym，多做帶氧運動如HITT（高強度間歇訓練），減少weight training，因之前已建立基礎，故可少做較大型的器械。」

雖然在家中的健身器材較少，On仔指不應受環境影響想像力。「一般人在家多訓練胸和腹肌，但練肩膀較難，自己上網找過方法，可以拿水桶來練肩膀肌肉，至於水桶要裝幾多少及舉重時間，則可看個人能力而定。」

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▲ 還他指有不同的工作坊參加，望能為觀眾提升「身、心、靈」的訓練。

現時約140磅的他，體脂維持8%左右，飲食上也有紀律：「每天早上我會食好多雞蛋，另已改為全食糙米，並會吃一整個蕃薯，也會多食西蘭花，因據知是最有蛋白質的菜類，至於晚上則少食米飯，其實健身也是意志力訓練，好多食物連看都不能，沒有引誘便不會想食。」

▲ 《本原祭》以青春之名音樂會於11月1-7日起網上舉行，門票現已公開發售。

記者：區家歴