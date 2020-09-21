【復課安排】楊潤雄視察學校復課準備　籲學生家長注意個人衞生

▲ 教育局局長楊潤雄(右)探訪中西區香港潮商學校，了解學校為恢復面授課堂而進行的凖備工作。圖示學生進入學校時需量度體溫。

全港中小學、幼稚園於本周三（23日）起分階段復課，教育局局長楊潤雄今日（21日）探訪中西區香港潮商學校，了解學校為恢復面授課堂而進行的凖備工作，他指局方正與各學校保持緊密聯繫，並因應需要給予支援，呼籲學生和家長配合學校，加倍注意個人衞生，共同維護得來不易的防疫成果和學習機會。

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楊潤雄先聽取校方講解相關預防措施，又了解學生上網課的情況。楊潤雄說，為配合電子學習的需要，教育局月前已呼籲全港學校採取各項措施，協助有需要的清貧學生，例如借出流動電腦裝置，以及參加關愛基金的資助計劃，他欣悉該校已善用關愛基金的支援，為有需要的學生購買了120個流動電腦裝置。



另一方面，在職家庭及學生資助事務處轄下學生資助處及社會福利署一直有向合資格家庭發放上網費津貼，津貼額定期參考市場上的互聯網服務價格而作出調整。新學年的全額津貼額已增加至每年1,600元。



全港學校將分兩個階段恢復面授課堂，中小學的一、五、六年級以及幼稚園高班將由周三開始；而其餘級別的學生則於下周二(29日)起回校上課。為協助學校準備恢復面授課堂，教育局除了提供「學校健康指引」之外，各區域教育服務處亦與學校保持緊密聯繫，因應需要提供意見及支援。教育局已為全港公營及直接資助計劃中、小學提供備用口罩，供有需要的學生使用。



楊潤雄感謝全港學校的校長、老師和其他同工為學生回校上課做好準備，並呼籲學生和家長配合學校，加強個人衞生，絕不鬆懈，共同維護得來不易的防疫成果和學習機會。他祝願所有學生健康成長，學業進步。

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責任編輯：蘇文軒