低成本抽新股懶人包 一App捕捉市場機遇

過去大半年新股市場可謂熱鬧非常，除了有多間知名企業先後招股集資外，更不時出現多股同日上市的情況，假如投資者以「逢股必抽」的心態，所需的時間和成本絕不會少。想慳錢慳時間，同時增加心儀新股的中籤機會？簡單一招，即可助你達成目標！

根據港交所資料顯示，截至今年8月，本港新增上市公司數目已達91家，首次公開招股集資金額為港幣1,477億元，較2019年同期上升74%，足見新股的吸引力！而市傳稍後時間，會有更多隻備受市場關注的企業正排隊掛牌上市，不想錯失良機，現在就應及早準備，選擇適合自己的認購新股途徑！

就以招商永隆銀行早前就推出新股優惠為例，只要成為該行證券賬戶客戶，認購新股便有優惠著數! 客戶只要下載「招商永隆銀行一點通」手機App（「一點通」），該行設有專業團隊研究及整理的新股資訊，將透過使用「一點通」推送訊息功能，為客戶提供新股上市前的如招股訊息、股份亮點、同業分析比較等，讓客戶全盤掌市場動態。客戶看中目標新股，再透過「一點通」認購，只需兩分鐘即可完成相關程序^，並可獲豁免相關手續費，可謂「0成本」認購新股！

需知道，市面上不少銀行或證券商在客戶認購新股時，一般可能會收取港幣50至100元不等的手續費，而且不論是否能成功認購，均需支付有關費用。假如投資者同時申請多隻新股，單是手續費可能已高達數百元，而且不一定能順利獲配新股。因此，招商永隆銀行的「3免」優惠，無疑能協助客戶以更低成本，提高新股中籤的機會。假如想申請孖展貸款，客戶同樣可以透過「一點通」辦理。於優惠期內（2020年12月31日），客戶除了申請孖展貸款時，可豁免手續費外，更可獲免首港幣50,000元孖展利息。

事實上，除了提供「3免」的新股認購優惠外，該行照顧不同類別客戶的理財需要，現於該行開立證券賬戶，成為該行全新證券客戶，即可獲首3個月買賣港股0佣金優惠，免佣回贈高達港幣10,000元，兼可獲額外1%港元活期年利率優惠，滿足不同投資需要的朋友。若客戶晉身為該行「金葵花理財」全新客戶，更可獲迎新優惠獎賞高達港幣22,000元。

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風險聲明：以上資料只供參考，並不構成及不應被視為對任何人作出認購或出售的要約。投資涉及風險，證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，亦可能會招致損失。投資者應根據本身投資經驗、投資目標、財務狀況及承擔風險程度等因素去衡量是否適合投資於該證券上。本廣告並未獲證券及期貨事務監察委員會認可。若有需要，請諮詢獨立專業建議。於遞交認購申請前先行閱讀、明白及接受該公司招股章程所載之條款、條件及風險。忠告：借定唔借？還得到先好借！

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